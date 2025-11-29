  2. আন্তর্জাতিক

অফিসার হতে চাওয়া তরুণ এখন মিলিয়ন ডলার কোম্পানির মালিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
অফিসার হতে চাওয়া তরুণ এখন মিলিয়ন ডলার কোম্পানির মালিক
জামেস চিউ ও ছোট ভাই আমোস চিউ/ ছবি : রিপেয়ার ডট এসজি

স্বপ্ন ছিল শিক্ষা জীবন শেষে বড় কোনো কোম্পানির অফিসার হবেন। কিন্তু মাত্র ১৬ বছর বয়সে জীবনের ভিন্ন পথ বেছে নেন। এখন ২৬ বছর বয়সি সে তরুণ মিলিয়ন ডলার কোম্পানির মালিক। এ তরুণের নাম জামেস চিউ। তার ছোট ভাই আমোস চিউকে সঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করছেন সিঙ্গাপুরভিত্তিক হ্যান্ডি ম্যান সেবা প্রতিষ্ঠান রিপেয়ার ডট এসজি

২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়িয়েছে ১৭ লাখ সিঙ্গাপুরিয়ান ডলার (প্রায় ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০২৫ সালে আয় বেড়ে ২৩ লাখ ডলার হবে বলে আশা করছে কোম্পানিটি।

২০১৬ সালে ঘরের কিছু মেরামত করার জন্য অনলাইনে সেবা খুঁজতে গিয়ে জামেস দেখেন এসব কাজের জন্য তেমন কোনো প্ল্যাটফর্‌ম নেই। তখন ৩০ সিঙ্গাপুরিয়ান ডলার খরচ করে একটি ডোমেইন কেনেন এবং বাবার সহায়তায় ব্যাবসার নিবন্ধন করেন। এভাবেই শুরু হয় রিপেয়ার ডট এসজি।

শুরুতে দুই ভাই পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটোখাটো মেরামতের কাজ করতেন যেমন—লাইট বসানো, আসবাব ঠিক করা, ঘরের যন্ত্রপাতি মেরামত। প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও দক্ষতা অর্জন করতেই কেটে যায় কয়েক বছর। ২০২১ সালে দু’ভাই সিদ্ধান্ত নেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ব্যবসায় পূর্ণ সময় দেবেন। এরপর থেকেই রিপেয়ার ডট এসজি-এর দ্রুত বিকাশ শুরু হয়।

জামেস বলেন, প্রথম সাত বছর ব্যাবসা প্রায় টিকে থাকার লড়াইয়ে ছিল। আমরা তরুণ ছিলাম, ব্যবসা চালানো জানতাম না।

চিউ ভাইরা বলেন, ব্লু-কালার কাজকে ( শ্রমভিত্তিক কারখানা, নির্মাণ, মেরামত, পরিবহন ইত্যাদি হাতের কাজ) সাধারণত ‘তুচ্ছ’ ভাবার সামাজিক মনোভাবই ছিল বড় বাধা।
জামেস জানান, অনেকে বলত—তোমরা বাচ্চা, এগুলো তোমাদের কাজ নয়। ভালো করে না পড়লে এমন কাজই জীবনভর করতে হবে। সমাজের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা অনেক দিন তাদের ব্যবসাকে আড়ালে রেখেছিলেন। তবে সময়ের সঙ্গে তারা বুঝতে পারেন যে তাদের সেবার মূল্য অনেক, আর তারা এই কাজ উপভোগ করেন।

সূত্র : সিএনবিসি

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।