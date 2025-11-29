সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
এশিয়ায় হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা, দেশে দেশে বাড়ছে প্রাণহানি
এশিয়ায় হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা। বাংলাদেশ থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোতে আঘাত হানছে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঝড়-বন্যা-ভূমিকম্পে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এ অঞ্চলের মানুষ।
বাংলাদেশে রপ্তানি ‘বন্ধ’/ দিল্লির বাজারে পচছে পেঁয়াজ, ২ রুপিতেও মিলছে না খদ্দের
বাংলাদেশে রপ্তানি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত ভারতের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের। দিল্লির গাজিপুর পাইকারি বাজারে পচছে বস্তা বস্তা পেঁয়াজ। কিছু পেঁয়াজের দাম নেমেছে মাত্র দুই রুপিতে, তবুও মিলছে না খদ্দের।
ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ২৪৮, নিখোঁজ শতাধিক
ইন্দোনেশিয়ায় এক সপ্তাহের ঘূর্ণিঝড়জনিত প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ২৪৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
শ্রীলঙ্কায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ১২৩
শ্রীলঙ্কায় বন্যা এবং ভূমিধসে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র শনিবার জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং বন্যায় শ্রীলঙ্কাজুড়ে এখন পর্যন্ত ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১৩০ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছে।
দিল্লির ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরেনিয়াম
দিল্লির ভূগর্ভস্থ পানিতে ইউরেনিয়াম দূষণ ক্রমেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। পানিতে ইউরেনিয়াম মাত্রা অনুমোদিত সীমা ছাড়ানোর দিক থেকে রাজধানী এখন দেশটির মধ্যে তৃতীয় স্থানে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দিল্লির অবস্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পর।
কিয়েভে রাশিয়ার রাতভর হামলা, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন ৫ লাখ মানুষ
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাতভর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে এখন পর্যন্ত দুজন নিহত হয়েছে এবং আরও ১৫ জন আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর আল জাজিরার।
বৈধ অভিবাসনেও নজরদারি বাড়াচ্ছেন ট্রাম্প
একজন আফগান অভিবাসীর হাতে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনার পর বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থাতেও কঠোরতা আরোপের দিকে এগোচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই পদক্ষেপ প্রথম মেয়াদের নীতিগুলোর পুনরাবৃত্তি এবং একই ধরনের আইনি বাধার মুখে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইমরান খান ইস্যুতে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুমকি বিরোধীদের
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে তার বোন ও দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিরোধী জোট। একই সঙ্গে সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
সফটওয়্যার সমস্যায় বন্ধ হাজারো এয়ারবাস প্লেন, ভোগান্তিতে যাত্রীরা
সফটওয়্যারের সমস্যার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ-৩২০ সিরিজের প্লেন চলাচল বন্ধ রেখেছে এয়ারবাস। এ সিরিজের ছয় হাজার প্লেন এখন হ্যঙ্গারে (বিমান পার্কিং- রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের স্থান) অবস্থান করছে।
প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ তার প্রেমিকা জোডি হেইডনকে বিয়ে করেছেন। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় দেশটির কোনো প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বিয়ে।
কেএএ/