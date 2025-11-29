গাজায় তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে ৯ হাজারের বেশি শিশু

গাজায় তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে ৯ হাজারের বেশি শিশু
গাজায় পাঁচ বছরের কম বয়সি অন্তত ৯ হাজার ৩০০ শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ এমন তথ্য জানিয়েছে।
সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শীতের শুরুতে রোগব্যাধির বিস্তার এবং অনিরাপদ আশ্রয়ের কারণে এসব শিশুদের প্রাণহানির ঝুঁকি ভয়াবহভাবে বাড়ছে।
ইউনিসেফ জানায়, সংস্থা ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো অক্টোবর মাসে যে পুষ্টি–স্ক্রিনিং পরিচালনা করেছে সেখানে পাঁচ বছরের নিচে ৯,৩০০ শিশুর তীব্র অপুষ্টি ধরা পড়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ শীতবস্ত্র, কম্বল ও জরুরি সরঞ্জাম গাজার সীমান্তে আটকে রয়েছে। ফলে হাজারো বাস্তুচ্যুত পরিবার ঠান্ডা, বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে অস্থায়ী তাঁবুতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ভারী বর্ষণে পয়োনিষ্কাশনের বর্জ্য ও নোংরা পানি প্লাবিত হয়ে বসতিগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়েছে, যা রোগের ঝুঁকি আরও বাড়াচ্ছে।
ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেন, প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গাজায় পাঁচ বছরের নিচে হাজারো শিশু এখনও তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। আরও বহু শিশু রয়েছে যথাযথ আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন ও শীত থেকে সুরক্ষা ছাড়া।
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
