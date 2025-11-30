পরিবর্তন করা হলো কলকাতার রাজভবনের নাম
পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। কলকাতার রাজভবনের দীর্ঘদিনের নাম বদলে করা রাখা হল লোকভবন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নাম পরিবর্তনকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রূপ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।
শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় দেশের সব রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলেই রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লোকভবন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যপাল রাজভবনের চরিত্র বদলের আর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কথায়, রাজভবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের সমস্যা শুনে সমাধান করা, তাই রাজভবন শব্দটির পরিবর্তে লোকভবন নামটি আরও উপযুক্ত এবং সময়োপযোগী।
এরপরেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আরও জানান, ভারতজুড়ে রাজভবনের পরিচিতি এখন এক নতুন জাতীয় পরিকাঠামোর অংশ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই নাম বদল ধাপে ধাপে কার্যকর হবে, যাতে প্রশাসনের মুখ আরও নাগরিক বান্ধব হয়ে ওঠে।
নাম পরিবর্তনের আগে রাজভবনের ভেতরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বড় একটি ছবি রয়েছে। প্রথমে সেই ছবির সামনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে দেখা যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। হাতজোড় করে এবং নেতাজির পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন তিনি। তারপর প্রণাম করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূর্তিতে। রাজভবনের একটি কাঠের দেওয়ালে অশোক স্তম্ভের নিচে সোনালী রঙের অক্ষর বসিয়ে রাজভবন কলকাতা লেখা রয়েছে। সেখান থেকে রাজ খুলে লোক লেখাটি বসান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ। তারপর রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লেখা হয় লোকভবন।
এরপরেই রাজভবনের গেটের সামনে বাচ্চদের নিয়ে রাজ্যপাল লোকভবন লেখা একটি ফ্লেক্স-এর মোরক উন্মোচন করেন ।
