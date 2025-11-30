বিরোধীদল ছাড়াই কিরগিজস্তানের জাতীয় নির্বাচনে চলছে ভোটগ্রহণ

বিরোধীদল ছাড়াই কিরগিজস্তানের জাতীয় নির্বাচনে চলছে ভোটগ্রহণ
কিরগিজস্তানে আগাম সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভের ঘনিষ্ঠদের বড় ধরনের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
রোববারের (৩০ নভেম্বর) এই ভোটে কোনো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল বা সংগঠিত বিরোধী শিবির নেই। ফলে নির্বাচনটি জাপারভের ক্ষমতা আরও পোক্ত করবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত জাপারভ ২০২০ সালের পর থেকে কিরগিজস্তানের ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কিরগিজস্তান একসময় সবচেয়ে গণতান্ত্রিক হিসেবে পরিচিত ছিল।
তার সমর্থকদের বড় জয় হলে ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেখানে জাপারভ আরেকটি মেয়াদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯৯১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ৭০ লাখ মানুষের এই দেশটি রাজনৈতিকভাবে বেশ সক্রিয় ছিল। ২০০৫, ২০১০ ও ২০২০ সালে নির্বাচন কারচুপির অভিযোগে রাস্তায় বিক্ষোভের মাধ্যমে তিনবার নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়েছিল। কিরগিজস্তানের গণমাধ্যমও দীর্ঘদিন অঞ্চলটির সবচেয়ে স্বাধীনমনা হিসেবে পরিচিত ছিল।
কিন্তু ২০২০ সালের আন্দোলনের পর ক্ষমতায় এসে জাপারভ গণমাধ্যম ও বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর ওপর দমননীতি আরোপ করেছেন।
২০২৬ সালের নভেম্বরে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও গত সেপ্টেম্বরেই সংসদ ভেঙে দিয়ে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম