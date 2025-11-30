হরমুজ প্রণালীতে তেলসহ বিদেশি জাহাজ আটকালো ইরান
ইরানের বিপ্লবী গার্ডস একটি বিদেশি জাহাজ আটক করেছে। এটিতে চোরাচালান করা জ্বালানি ছিল বলে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে।
হরমুজ প্রণালী—যা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন পথ—সেখানে ইরানি বাহিনী নিয়মিতই অবৈধ জ্বালানি পরিবহনকারী ট্যাংকার ধরছে।
স্থানীয় বিপ্লবী গার্ডস কমান্ডারের বরাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানায়, এসওয়াতিনির পতাকাবাহী জাহাজটি ৩.৫ লাখ লিটার চোরাচালান করা জ্বালানি তেল বহন করছিল। আটক করে এটিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বুশেহরে নিয়ে আসা হয়েছে।
জাহাজটিতে ১৩ জন নাবিক ছিল, যারা সবাই পার্শ্ববর্তী একটি দেশ ও ভারতের নাগরিক বলে জানানো হয়।
ফার্স সংবাদ সংস্থা জানায়, ‘তালারা’ নামের জাহাজটি হরমুজ প্রণালী পাড়ি দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ সেটি পথ পরিবর্তন করে ইরানি পানিসীমার দিকে যায়। জাহাজের কার্গোতে ইরানি পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য ছিল, যা অবৈধভাবে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে পাঠানো হচ্ছিল। এ ঘটনায় মূল দায়ী একজন ইরানি ব্যক্তি বা কোম্পানি বলে দাবি করা হয়েছে।
এ মাসের শুরুর দিকে বিপ্লবী গার্ডস গাল্ফ এলাকায় মার্শাল আইল্যান্ডসের পতাকাবাহী একটি তেল ট্যাংকার আটক করেছিল। পরে জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানি জানায়, ইরান জাহাজটিকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ২১ নাবিকই নিরাপদ রয়েছে।
গত বছর ইসরায়েলের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বিপ্লবী গার্ডস একটি কনটেইনারবাহী জাহাজ আটক করেছিল, সিরিয়ায় ইরানি কনস্যুলেটের ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর।
বলা হয়েছে, তালারা জাহাজটি আটক করার ঘটনা কোনো দেশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং সম্পূর্ণ স্থানীয় আইন প্রয়োগের অংশ।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম