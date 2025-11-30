  2. আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার এই অসুস্থতার খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ঢাকার এক হাসপাতালে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন বলে রোববার (৩০ নভেম্বর) জানিয়েছে তার দল। এদিকে লন্ডনে অবস্থানরত তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জানিয়েছেন, তার দেশে ফেরার বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়াকে গত ২৩ নভেম্বর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক ও বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা জানিয়েছেন, তার বুকে সংক্রমণ হয়েছে, যা হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা দলটির নেতাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার পরিবার ও সমর্থকরা দেশবাসীর কাছে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছেন।

ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন শনিবার রাতে জানান, ৮০ বছর বয়সী এ রাজনীতিককে গত ২৩ নভেম্বর হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং তিনি এখনো ইনটেনসিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন শনিবার (২৯ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনের জানায়, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আরও অবনতির দিকে গেছে। এ পরিস্থিতিতে তার পরিবার ও দলের নেতারা দেশবাসীর কাছে দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার রাতে সাংবাদিকদের জানান, চিকিৎসকেরা আমাদের বলেছেন—তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।

শনিবার বহু বিএনপি সিনিয়র নেতা ও উদ্বিগ্ন সমর্থক হাসপাতালে গিয়ে তার চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

