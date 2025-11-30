সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ
সরকারি বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় প্রেসিডেন্ট ফের্দিনান্দ মারকোস জুনিয়রের পদত্যাগের দাবিতে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক ফ্রাইডের অনলাইন কেনাকাটায় রেকর্ড
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত শপিং টুলসের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এবারের ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে অনলাইন কেনাকাটা কয়েকগুন বেড়েছে। ক্রেতারা ভিড় এবং ক্লান্তি এড়িয়ে ঘরে বসেই এআই চ্যাটবটের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন পণ্যের দাম যেমন দেখতে পারছেন, তেমনি কোনো রকমের শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই পাচ্ছেন পণ্যে দেওয়া ছাড়ও।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর
গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার এই অসুস্থতার খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।
আঞ্চলিক নির্বাচনে জোটের পরাজয়, চাপে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী
তিন বছর ধরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আনোয়ার ইব্রাহিম। এমন সময়েই দেশটির একটি আঞ্চলিক নির্বাচনে তার সমর্থিত মিত্রদের পরাজয়কে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
দুর্নীতির মামলায় ক্ষমার আবেদন করলেন নেতানিয়াহু
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দীর্ঘদিনের দুর্নীতি মামলায় ক্ষমা চেয়ে দেশটির প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন করেছেন। তার যুক্তি চলমান ফৌজদারি মামলায় সরকার চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই ইসরায়েলের স্বার্থে ক্ষমা করা উচিত বলে দাবি করা হয়েছে।
হরমুজ প্রণালীতে তেলসহ বিদেশি জাহাজ আটকালো ইরান
ইরানের বিপ্লবী গার্ডস একটি বিদেশি জাহাজ আটক করেছে। এটিতে চোরাচালান করা জ্বালানি ছিল বলে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে।
ট্রাম্পের ঘোষণাকে ‘ঔপনিবেশিক হুমকি’ হিসেবে দেখছে ভেনেজুয়েলা
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ওপর ও চারপাশের আকাশসীমাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করায় দুই দেশের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারাকাস ট্রাম্পের এমন ঘোষণার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে।
‘ডেথ সেলে’ ইমরান খানের নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন
কারাগারের একটি ‘ডেথ সেল’-এ নিঃসঙ্গ বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এমন অভিযোগ করেছেন তার ছেলে কাসিম খান। তিনি জানান, আদালতের আদেশ থাকা সত্ত্বেও পরিবার বা আইনজীবীদের সঙ্গে ইমরান খানের যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার জীবিত থাকারও কোনো প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে না।
আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র
আফগান নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাঠানো এক বার্তায় জানানো হয়েছে, বিশেষ অভিবাসী ভিসাসহ (এসআইভি) আফগান নাগরিকদের যেকোনো অভিবাসী ও অ-অভিবাসী ভিসার আবেদন এখন থেকে বাতিল করবেন কনস্যুলার কর্মকর্তারা।
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৯, নিখোঁজ দুই শতাধিক
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৯ জনে দাঁড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও দুই শতাধিক মানুষ। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র জানিয়েছে, দুর্যোগ থেকে বাঁচতে ১ লাখ ৮ হাজারের বেশি মানুষ সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছেন।
এমএসএম/জেআইএম