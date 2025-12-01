  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে নতুন স্মার্টফোনে সরকারি সাইবার অ্যাপ ইনস্টল বাধ্যতামূলক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
সিকিউরিটি অ্যাপ বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার/ ছবি : এএফপি

নতুন সব স্মার্টফোনে রাষ্ট্রীয় সাইবার সিকিউরিটি অ্যাপ বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। অনলাইন প্রতারণা, সাইবার অপরাধ ও নকল মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার বন্ধে এমন সরকারি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জারি করা এ নির্দেশটি তিন দিন পর ভারতীয় গণমাধ্যম ও রয়টার্সের মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। এ নির্দেশনা স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং ৯০ দিনের মধ্যে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সরকারি এ অ্যাপটির নাম ‘সঞ্চার সাথী’। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নতুন উৎপাদিত সব স্মার্টফোনে অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল থাকতে হবে। ব্যবহারকারীরা অ্যাপটি নিষ্ক্রিয় বা আনইনস্টল করতে পারবেন না। এছাড়া বাজারে এরই মধ্যে থাকা ফোনগুলোতেও সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে।

ভারত সরকার বলছে, সঞ্চার সাথী অ্যাপ সাইবার অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে—নকল বা ডুপ্লিকেট আইএমইআই নম্বর শনাক্তে, চুরি হওয়া ফোনের নেটওয়ার্ক সংযোগ বন্ধ, প্রতারণামূলক সিম বা সংযোগ ব্লক করতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অ্যাপটি এখন পর্যন্ত ৩৭ লাখের বেশি চুরি বা হারানো ফোন ব্লক করেছে। ৩ কোটি প্রতারণামূলক সংযোগ বাতিল করেছে এবং ৭ লাখের বেশি হারানো ফোন উদ্ধার করতে সহায়তা করেছে। অ্যাপটি চলতি বছরের জানুয়ারিতে চালু হয় এবং এখন পর্যন্ত পাঁচ মিলিয়ন ব্যবহারকারী এটি ডাউনলোড করেছে।

তবে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে অ্যাপল নিয়ে। অ্যাপলের নীতিমালা অনুযায়ী, কোম্পানি তৃতীয় পক্ষের কোনো অ্যাপ এমনকি সরকারি অ্যাপও ফোন বিক্রির আগে প্রি-ইনস্টল করতে দেয় না।

ইন্টারনেট অধিকারকর্মী মিশি চৌধুরী বলেন, এ ধরনের নির্দেশনা ব্যবহারকারীর সম্মতির অধিকারকে দুর্বল করে। এই নির্দেশ কার্যত ব্যবহারকারীর সম্মতি বা পছন্দকে অকার্যকর করে দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার সম্প্রতি মোবাইলভিত্তিক প্রতারণা দমনে রাষ্ট্রীয় অ্যাপ বা বিধিনিষেধে জোর দিচ্ছে। রাশিয়াও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কেএম

