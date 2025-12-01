সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে নতুন স্মার্টফোনে সরকারি সাইবার অ্যাপ ইনস্টল বাধ্যতামূলক
নতুন সব স্মার্টফোনে রাষ্ট্রীয় সাইবার সিকিউরিটি অ্যাপ বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার। অনলাইন প্রতারণা, সাইবার অপরাধ ও নকল মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার বন্ধে এমন সরকারি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
নিলামে ৪০০ বছর আগের চিত্রকর্ম, দাম প্রায় ৩ মিলিয়ন ইউরো
চারশো বছর আগে যিশু খ্রিষ্ট কে নিয়ে একটি বিরল চিত্রকর্ম এঁকেছিলেন পিটার পল রুবেন্স। শত বছর গোপনে থাকার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে এসেছে চিত্রকর্মটি। ফ্রান্সের প্যারিসে তা নিলামে তোলা হলে সব মিলিয়ে তা ২ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন ইউরোতে বিক্রি হয়।
অস্ট্রেলিয়ায় শয়তানের পূজা করতে শিশুদের যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার ৪
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে শিশুদের যৌন নির্যাতন চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করেছে নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) পুলিশ। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে শিশুদের নির্যাতনের হাজারো ভিডিও উদ্ধার করা হয়েছে যার মধ্যে ১২ বছরের নিচে শিশু ও নবজাতকের ভিডিও রয়েছে। গ্রেফতাররা শয়তানের পূজা করতে শিশুদের যৌন নির্যাতন করত বলে জানা গেছে।
যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন পুতিন
ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে মস্কোতে বৈঠকে বসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) মস্কোতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
ইসরায়েলে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে হওয়া দুর্নীতি মামলায় পূর্ণ ক্ষমার আবেদন করেছেন। নেতানিয়াহুর এম আবেদনের পর তেল আবিবে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষুব্ধ ইসরায়েলিরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতের এ বিক্ষোভে হাজারো মানুষ অংশ নিয়েছে।
ট্রাম্পের হুমকি মোকাবিলায় ওপেকের সহায়তা চেয়েছেন মাদুরো
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘হুমকি’ মোকাবিলায় ওপেকের সহায়তা চেয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। রোববার (৩০ নভেম্বর) ওপেকভুক্ত দেশগুলোর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে মাদুরো অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলসম্পদ দখল করতে চাইছে।
বৈশ্বিক যুদ্ধের আগুনে অস্ত্র ব্যবসায় মুনাফা ৬৭৯ বিলিয়ন ডলার
বৈশ্বিক উত্তেজনা, আঞ্চলিক যুদ্ধ-সংঘাত এবং সামরিক ব্যয়ের লাগাতার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অস্ত্র বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেছে বিশ্বের বৃহৎ অস্ত্র প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো। ২০২৪ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ অস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রেকর্ড ৬৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।
দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের একমাত্র সমাধান : পোপ লিও
ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সমাধান হিসেবে দুই-রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতি ভ্যাটিকানের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেছেন পোপ লিও চতুর্দশ। তুরস্ক সফর শেষে রোববার (৩০ নভেম্বর) লেবাননে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন।
বাংলাদেশে টিউলিপ সিদ্দিকের কারাদণ্ড, কী বলছে ব্রিটিশ মিডিয়া?
বাংলাদেশে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার পাশাপাশি টিউলিপ সিদ্দিককে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এই খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের প্রায় সবগুলো মিডিয়া এবং বিশ্বের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যমগুলো।
কেএম