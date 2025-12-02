আমিই যেন বিরল প্রাণী ছিলাম: ভারতীয় চিড়িয়াখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতালিয়ান যুবক

আমিই যেন বিরল প্রাণী ছিলাম: ভারতীয় চিড়িয়াখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতালিয়ান যুবক
ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের কোড়াগু শহরের একটি চিড়িয়াখানায় গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন ইতালিয়ান তরুণ লরেঞ্জো নোভা নোবিলিও। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি জানান, প্রাণীদের ছবি তোলার বদলে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন সবার প্রধান আকর্ষণ। স্থানীয়রা তাকে ঘিরে ধরে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
২ লাখেরও বেশি লাইক পাওয়া ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যায়, চারজন ভারতীয় তরুণ নোবিলিওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে পোজ দিচ্ছেন। ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, শুরুতে ভেবেছিলাম, হয়তো ওরা আমার শো দেখেছে বলে ছবি তুলতে চাইছে।
ভিডিওর ভেতরে আরও লেখা দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, আমিই সেই ‘এক্সোটিক অ্যানিম্যাল’ যাকে দেখতে সবাই এসেছে!
ভিডিওতে নোবিলিওর ডান পাশে সাদা পোশাক পরা এক ভারতীয় তরুণকে দেখা যায়, যিনি নোবিলিওর আঙুল ধরে রেখেছেন। সেই দৃশ্যই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে। অনেকেই মন্তব্য করেন, এটি ‘কিউট’ মুহূর্ত।
নোবিলিওও মজা করে লিখেছেন, যদি কেউ তোমার হাত এভাবে না ধরে, তাহলে তাকে বাদ দাও!!!
নিজেকে ‘এক্সোটিক অ্যানিম্যাল’ আখ্যা দিয়ে নোবিলিও জানান, স্থানীয়রা তাকে দেখে যেভাবে ছবি তুলছিল, তা ছিল বেশ মজার অভিজ্ঞতা।
ভিডিওটি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মজা, কৌতূহল এবং নানা মন্তব্যের জন্ম হয়েছে। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ভাই একদম নির্ভার, আঙুল ধরে পোজ দিচ্ছে। স্লে কিং!
আরেকজন মন্তব্য করেন, দক্ষিণ এশিয়ায় পুরুষ বন্ধুদের হাত ধরা বা আঙুল জড়িয়ে ধরা খুবই স্বাভাবিক বিষয়; এটিকে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়।
তৃতীয় এক বিদেশি মজা করে বলেন, ভারতে আমাকে যতবার ছবি তুলতে বলা হয়, অন্য কোথাও এতটা বলা হয় না। অথচ ৯৮ শতাংশ মানুষেরই ধারণা নেই আমি আসলে কে!
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ