সাধারণ ক্ষমার নিশ্চয়তায় দেশ ছাড়তে রাজি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট: রয়টার্স
সাধারণ ক্ষমার নিশ্চয়তায় দেশ ছাড়তে রাজি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই এ তথ্য সামনে এলো।
খবরে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর দেশত্যাগের নিরাপদ পথ (সেফ প্যাসেজ) ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে স্বল্প সময়ের এক ফোনালাপে মাদুরো যেসব অনুরোধ করেন, ট্রাম্প সেগুলোর বেশিরভাগই নাকচ করে দেন বলে ওই কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত চারটি সূত্র জানিয়েছে।
সূত্রগুলো জানায়, ভেনেজুয়েলাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপের প্রেক্ষাপটে গত ২১ নভেম্বর এই ফোনালাপ হয় ট্রাম্প-মাদুরোর।
ক্যারিবীয় সাগরে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, ট্রাম্পের পক্ষ থেকে স্থল অভিযানের হুমকি এবং মাদুরোকে যুক্ত করে ‘কার্টেল দে লস সোলেস’ নামে গোষ্ঠীকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে।
মাদুরো ও তার সরকার সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তারা বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত তেলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে।
তিনটি সূত্র রয়টার্সকে জানায়, ফোনকলে মাদুরো ট্রাম্পকে বলেন, তিনি ভেনেজুয়েলা ছাড়তে রাজি, তবে তার এবং পরিবারের জন্য পূর্ণ সাধারণ ক্ষমার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে থাকা মামলা বন্ধ করাও অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন, মাদক পাচার বা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত শতাধিক ভেনেজুয়েলান সরকারি কর্মকর্তার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধও জানান তিনি।
দুটি সূত্রের মতে, মাদুরো প্রস্তাব করেন, নতুন নির্বাচনের আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেসকে প্রধান করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালিত হোক।
তবে ট্রাম্প মাদুরোর বেশিরভাগ অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করেন। দুই নেতার ফোনালাপ ১৫ মিনিটেরও কম সময় স্থায়ী হয়। এসময় ট্রাম্প মাদুরোকে এক সপ্তাহ সময় দেন ভেনেজুয়েলা ছেড়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পছন্দসই দেশে চলে যাওয়ার জন্য।
সূত্রগুলো জানায়, গত শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। এরপরই শনিবার ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেন। ‘মায়ামি হেরাল্ড’ এর আগে ফোনালাপের কয়েকটি বিষয় জানিয়েছিল, তবে শুক্রবারের এই সময়সীমার কথা তখন জানা যায়নি।
রোববার ট্রাম্প নিশ্চিত করেন, তিনি মাদুরোর সঙ্গে কথা বলেছেন, তবে বিস্তারিত জানাননি। হোয়াইট হাউজও আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। ভেনেজুয়েলার তথ্য মন্ত্রণালয় মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়নি।
ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, তারা ২০১৩ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। গত বছরের নির্বাচনে মাদুরো জয় দাবি করলেও যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি পশ্চিমা দেশ সেটিকে অবৈধ বলে অভিহিত করে। স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষকদের মতে, সেখানে বিরোধী দলই বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল।
এ অবস্থায় গত সোমবার সমাবেশে বক্তৃতায় মাদুরো ‘ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য’-এর শপথ করেন। তবে তিনি এখনো নিরাপদ প্রস্থানের নতুন কোনো প্রস্তাব দিতে পারবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। এদিন ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে চাপ বৃদ্ধি নিয়ে শীর্ষ উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন।
ওয়াশিংটনভিত্তিক আরেক সূত্র বলছে, মাদুরোর জন্য আলোচনার মাধ্যমে দেশত্যাগ নিশ্চিত করার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য রয়ে গেছে এবং বেশ কিছু জটিল বিষয় এখনো অমীমাংসিত।
এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র মাদুরোর গ্রেফতারের তথ্যদাতার জন্য পুরস্কারের অংক বাড়িয়ে পাঁচ কোটি ডলার করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলোসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তার জন্য রয়েছে আরও আড়াই কোটি ডলারের পুরস্কার। তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
তিনটি সূত্র জানিয়েছে, মাদুরো প্রশাসন ট্রাম্পের সঙ্গে আরেকটি ফোনালাপের অনুরোধ জানিয়েছে।
