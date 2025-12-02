ভারত সফরে জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা রপ্তানি বাড়াতে নজর পুতিনের

ভারত সফরে জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা রপ্তানি বাড়াতে নজর পুতিনের
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই দিনের জন্য ভারত সফর শুরু করতে যাচ্ছেন বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর)। এই সফরে তিনি ভারতের কাছে রুশ তেল, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ও যুদ্ধবিমান বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা বাণিজ্যে যে প্রভাব পড়েছে, তা কাটিয়ে নতুন করে সম্পর্ক জোরদার করাই তার লক্ষ্য।
ভারত বহু বছর ধরে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কিনে আসছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সমুদ্রপথে পাঠানো তেলের অন্যতম বড় ক্রেতা হয়ে ওঠে।
চার বছর পর প্রথমবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে পুতিনের সঙ্গে আসছেন তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোউসোভ ও ব্যবসায়ী-শিল্প প্রতিনিধিদের একটি বড় দল।
ওয়াশিংটনের থিংক ট্যাঙ্ক আটলান্টিক কাউন্সিলের বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, পুতিনের সফর ভারতের জন্য মস্কোর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের শক্তি পুনরায় তুলে ধরার সুযোগ। এই সুযোগে নতুন অস্ত্রচুক্তির অগ্রগতিও হতে পারে।
তবে ভারত উদ্বিগ্ন যে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন জ্বালানি বা প্রতিরক্ষা চুক্তি হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। আগস্টে তিনি ভারতের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছিলেন।
পুতিনের সফরের আগে দুই দেশের কর্মকর্তারা প্রতিরক্ষা, নৌপরিবহন ও কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গত আগস্টে তারা রাশিয়া-নেতৃত্বাধীন ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনাও শুরু করতে সম্মত হয়।
