ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন তার বোন উজমা খান
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে কারাগারে দেখা করার অনুমতি পেয়েছেন তার বোন উজমা খান।
উজমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে তিনি কারাগারের ভেতরে গিয়ে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। এ বিষয়ে উজমা এবং ইমরানের আরেক বোন আলীমা খানের মধ্যে আলোচনা চলছে।
এদিকে, আলীমা অন্য বোনদের নিয়ে ফ্যাক্টরি নাকা এলাকায় গেছেন যেখানে পুলিশ আগেই আদিয়ালা কারাগারের দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়।
সেখানে নারী পুলিশসহ বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টি-রায়ট ব্যারিকেড বসানো হয়।
রাস্তা বন্ধ থাকলেও আলীমা ও তার বোনেরা হেঁটে কারাগারের দিকে যাত্রা শুরু করেন। তবে গোরখপুর চেকপোস্টে গিয়ে তাদের আর এগোতে দেওয়া হয়নি।
অনুমতি পাওয়ার পর উজমা আদিয়ালা কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। তিনি বলেন, অবশেষে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে তিনি খুশি এবং কারাগার থেকে ফিরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন।
আদিয়ালা কারাগার এলাকা এখন উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কারাগার রোডে পাঁচটি অতিরিক্ত চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।
জেলা পুলিশের ১২টি থানার সদস্য, নারী পুলিশ এবং ৭০০’র বেশি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন রয়েছে, যাদের কাছে অ্যান্টি-রায়ট সরঞ্জামও আছে। কঠোর তল্লাশির পরই শুধু যানবাহনকে অগ্রসর হতে দেওয়া হচ্ছে।
ফ্যাক্টরি নাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আলীমা দাবি করেন যে ইমরান খানকে এক মাস ধরে একাকী কক্ষে রাখা হয়েছে। তিনি অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েনের সমালোচনা করে বলেন, রাস্তা পর্যন্ত নোংরা পানিতে ভরে রাখা হয়েছে, যেন সরকার একটি পরিবারের সাধারণ সাক্ষাৎ নিয়েই ভীত।
তার অভিযোগ, আজ যেন অর্ধেক পাঞ্জাব পুলিশ এখানে মোতায়েন করা হয়েছে। বুঝতে পারছি না, তারা এত ভয় পাচ্ছে কিসের?
এক প্রশ্নের জবাবে আলীমা বলেন, কর্তৃপক্ষ তার বোন নওরীনের ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু পরিবার এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে কথা বলতে থাকবে।
তিনি বলেন, আমাদের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা আমাদের আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার। সাক্ষাতের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবেন বলেও জানান।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম