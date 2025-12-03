  2. আন্তর্জাতিক

হত্যার পর বুলডোজার দিয়ে বালি চাপা: গাজায় নতুন গণকবরের সন্ধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
গাজার নাসের হাসপাতালের সামনে গণকবর থেকে উদ্ধার করা লাশ/ ছবি : এএফপি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর ইহুদি জাতির জন্য একটি আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর ধারাবাহিকতায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে বেন গুরিয়ন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে নিজ দেশে পরাধীন হয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিরা। ইতিহাসে এ বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কেড়ে নিয়েছে লাখ লাখ ফিলিস্তিনির জীবন। দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রতিদিন বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।

এ সংঘাত নিরসনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ দফা শান্তি প্রস্তাব দিয়েছে। উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেও প্রতিদিনই ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা। যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ৫০ দিনে ৩৫৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। সীমান্তে ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেওয়ায় গাজায় তীব্র খাদ্য সংকটের পাশাপাশি আহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার জন্য নেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

ইসরায়েলি বাহিনীর এসব গণহত্যার বিষয়ে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ত্রাণ সংগ্রহ করতে যাওয়া বহু ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যার পর বুলডোজার দিয়ে বালি চাপা দিয়েছে। হুইসাল ব্লোয়ারদের তথ্য, ভিডিও, ছবি, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার এবং স্যাটেলাইট ইমেজ পরীক্ষা করে এর সত্যতা নিশ্চিত করা গেছে।

সিএনএনের তথ্য মতে, ফিলিস্তিনের জিকিম এলাকায় যেসব ফিলিস্তিনি সহায়তা নিতে গিয়ে গুলিতে নিহত হন তাদের বেশিরভাগের জায়গা হয়েছে বালির গণকবরে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বুলডোজার দিয়ে বালি চাপা দিয়েছে। আবার অনেকের লাশ দীর্ঘ সময় খোলা স্থানে ফেলে রাখা হয়েছে।

স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ত্রাণের রোড পরিষ্কারের অজুহাতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জিকিম এলাকায় বুলডোজারের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। জিকিমের ইসরায়েলি পোস্টের আশেপাশে থাকা সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গায় এসব গণকবর দেওয়া হয়।

দুই প্রাক্তন ইসরায়েলি সেনা সিএনএনকে জানিয়েছেন, গাজায় তারা নিজেরাই দেখেছেন কীভাবে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের মৃতদেহ কয়েকদিন পড়ে থাকার পর বুলডোজার দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। ওই এলাকায় দায়িত্ব পালন করা একজন ইসরায়েলি কমান্ডার বলেন, তাদের ইউনিটে নয়জন ফিলিস্তিনির লাশ দুই দিন ফেলে রাখা হয়, পরে কোনো চিহ্ন ছাড়াই বালিতে ঢেকে দেওয়া হয়।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ)। তারা দাবি করেছে, লাশ অপসারণে বুলডোজার ব্যবহার করেনি এবং বুলডোজারগুলো ছিল রুটিন অপারেশনের জন্য। তবে তারা লাশ বুলডোজারে চাপা দেওয়া বা অচিহ্নিত গণকবরের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেনি।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত গাজায় ৭০ হাজার ১০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি। তবে গাজা মর্টালিটি সার্ভের(জিএমএস) তথ্য মতে, ২০২৩-এর অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে গাজায় ৮৪,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

