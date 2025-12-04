‘ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’
ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ। আগামীতে দুই দেশ যৌথ ভবিষ্যতের ধারণার দিকে অগ্রসর হবে বলেও আশাবাদ প্রকাশ করেছেন তিনি।
গত বুধবার (৩ ডিসেম্বর) কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়ী সংগঠন মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ।
তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে দেখতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে খাঁটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।
হাইকমিশনার বলেন, স্পর্শকাতর কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয় থাকলেও দুই দেশ আগামীতে যৌথ ভবিষ্যতের ধারণার দিকে অগ্রসর হতে পারবে। চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে বর্তমানে দুই দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ২৫ থেকে ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
দুই দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি ভূমিকা ইতিবাচক হলে শিল্পীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন? এমন প্রশ্নের জবাবে এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ জানান, আগামী বছর দিল্লিতে বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
দিন সভার শুরুতেই তাকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তারা। এরপর স্বাগত বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সহ-সভাপতি মনীষ ঝানজরিয়া। সভায় রও উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।
ডিডি/কেএএ/