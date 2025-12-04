বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ গাড়ি পুতিনের ‘অরাস সেনাট’, কী আছে এতে

বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ গাড়ি পুতিনের ‘অরাস সেনাট’, কী আছে এতে
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে যাচ্ছেন বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর)। তার সঙ্গে আসছে বিশেষ নিরাপত্তা বহর। যার অন্যতম আকর্ষণ বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় ও সুরক্ষিত গাড়ি অরাস সেনাট।
চার বছর পর পুতিনের এই ভারত সফরে তিনি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন, রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে যোগ দেবেন এবং দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারত্ব-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।
বিশ্বের সবচেয়ে কঠোরভাবে পাহারায় থাকা নেতাদের একজন হিসেবে পুতিন যেখানেই যান, তার বিশেষভাবে তৈরি সাঁজোয়া লিমুজিনও সঙ্গে থাকে।
অরাস সেনাট হলো রাশিয়ার নিজস্ব বিলাসবহুল লিমুজিন। যা প্রেসিডেন্ট ও শীর্ষ রাষ্ট্রীয় নেতাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি। রাশিয়ান রোলস-রয়েস নামে পরিচিত এই গাড়ির রয়েছে শক্তিশালী সাঁজোয়া কাঠামো, ব্ল্যাকআউট জানালা এবং আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিলাসী ইন্টেরিয়র।
রুশ মডেলের এই লিমোজিনের আগে পুতিন মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস ৬০০ গার্ড পুলম্যান ব্যবহার করতেন। তবে পরে মস্কো আমদানি করা গাড়ির পরিবর্তে নিজেদের কোর্তেজ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত গাড়ি সরকারি কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। সরকারের জন্য অতি বিলাসবহুল ও সম্পূর্ণ সাঁজোয়া যান তৈরির জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল।
২০১৮ সালে পুতিনের শপথ অনুষ্ঠানে অরাস সেনাট উন্মোচন করা হয়। রাশিয়ার নামী ইনস্টিটিউট সোলার্স জেএসসি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের তাওয়াজুন হোল্ডিংয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় অরাস মোটরস গাড়িটি তৈরি করে।
২০২১ সাল থেকে ইয়েলাবুগা শহরে এর গণউৎপাদন শুরু হয়। ২০২৪ সালে এটি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে উপহারও দেওয়া হয়।
বেসামরিক ব্যবহারের জন্য সীমিত সংখ্যক গাড়ি বাজারে পাওয়া যায়। যা প্রতি বছর প্রায় ১২০টি।
অরাস সেনাট নিরাপত্তার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে তৈরি। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
সম্পূর্ণ বুলেটপ্রুফ কাঠামো: ভারী ক্যালিবারের গুলি ও আর্মার-পিয়ার্সিং রাউন্ডও ঠেকাতে সক্ষম।
মিসাইল ও ড্রোন হামলা প্রতিরোধী: বিস্ফোরণ ও আকাশপথের হামলার চাপ সহ্য করার মতো সুরক্ষা স্তর রয়েছে।
জলপথে ভাসমান থাকার ক্ষমতা: গাড়িটি পানিতে পড়ে গেলে ভেসে থাকতে পারে এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত সচল থাকতে পারে।
রান-ফ্ল্যাট সুবিধা: সব টায়ার নষ্ট হলেও গাড়ি দ্রুতগতিতে চলতে পারে।
রাসায়নিক হামলা প্রতিরোধ: আলাদা এয়ার-ফিল্টার সিস্টেম রয়েছে, যা বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করতে দেয় না।
গাড়িটির ইঞ্জিন এত বেশি শক্তিশালী যে এটি ঘণ্টায় শূন্য থেকে ১০০ কিলোমিটার গতি ওঠাতে মাত্র ৬ থেকে ৯ সেকেন্ড সময় নেয়।
গাড়িটির ভেতরের অংশ অত্যন্ত বিলাসবহুল। চামড়ার আসন, হাতে বানানো কাঠের প্যানেল, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা রয়েছে।
এর বেসিক সংস্করণের দাম প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ রুবল। তবে পুতিনের জন্য তৈরি বিশেষ সাঁজোয়া সংস্করণে গোপন নিরাপত্তা প্রযুক্তি যোগ করা হয়, ফলে এর দাম প্রায় দ্বিগুণ। এই বিশেষ সংস্করণ সাধারণ মানুষের জন্য বিক্রি করা হয় না।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম