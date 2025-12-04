যুক্তরাজ্যে দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প

যুক্তরাজ্যে দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প
যুক্তরাজ্যে দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পে ল্যাঙ্কাশায়ার ও কাম্ব্রিয়ার বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সময় বুধবার রাত ১১টা ২৩ মিনিটের পর ল্যাঙ্কাশায়ারের উপকূলীয় গ্রাম সিলভারডেলের কাছে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৩ এবং কেন্দ্র থেকে প্রায় ১২ মাইল দূর পর্যন্ত মানুষ কম্পন টের পেয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তাদের বাড়ি কেঁপে ওঠে। অনেকে বলছেন, যেন মাটির নিচে বিস্ফোরণ হয়েছে বা এলাকা বোমা হামলার শিকার হয়েছে।
ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে (বিজিএস) নিশ্চিত করেছে, এটি ২০২৩ সালে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ৩ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্পের পর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প।
যুক্তরাজ্যে এমন মাত্রার ভূমিকম্প খুবই বিরল। প্রতি বছর যে ২০০ থেকে ৩০০টি ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়, তার মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ অনুভব করতে পারেন।
বিজিএস জানায়, দেশে বছরে দু-তিনটি এ ধরনের মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তবে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডে ২০০৯ সালে মোরকাম্বে বেতে ৩ দশমিক ৭ মাত্রার কম্পনের পর এটি সবচেয়ে বড়।
অনলাইনে অনেকে লিখেছেন, ভূমিকম্পটি মাটির নিচে বিস্ফোরণের মতো লেগেছে এবং এত জোরে ছিল যে পুরো বাড়ি কেঁপে ওঠে।
ওয়েবসাইট ভলকানো ডিসকভারি এক হাজারের বেশি মানুষের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পেয়েছে, যেখানে অধিকাংশই হালকা বা দুর্বল কম্পন অনুভবের কথা জানিয়েছেন। কেন্দ্র থেকে পাঁচ মাইল দূরের কার্নফোর্থে অনেকে বাড়ি কেঁপে ওঠার কথা বলেন।
এক স্থানীয় পাবের মালিক সারা জানান, ভূমিকম্পের সময় বার কাউন্টারের পেছনের গ্লাসগুলো কেঁপে ওঠে। তিনি বলেন, কিছু ভাঙেনি, কিন্তু খুব অদ্ভুত লাগছিল। এমন কিছু আগে কখনো অনুভব করিনি।
এক বাসিন্দা বলেন, মনে হয়েছিল শহরটায় বোমা ফাটলো, আরেকজন প্রথমে ভেবেছিলেন কাছের হেইশাম পারমাণবিক কেন্দ্রের কোনো বড় বিস্ফোরণ হয়েছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
এমএসএম