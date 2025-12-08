গাইবান্ধায় যুবদলের ২ নেতা বহিষ্কার

গাইবান্ধায় যুবদলের ২ নেতা বহিষ্কার
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া একই ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব শাহিন কবির স্বপনকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাদুল্লাপুর উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন রাকু।
এর আগে রোববার (৭ ডিসেম্বর) উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহিদুল ইসলাম মিঠু ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন রাকুর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ধাপেরহাট ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহ-সভাপতি রাকিব হাসান মিষ্টার ও সদস্য রাজু মিয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
এছাড়া একইদিনে গাইবান্ধা জেলা যুবদলের সভাপতি রাগীব হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ভূট্টো স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ধাপেরহাট ইউনিয়ন যুব দলের সদস্য সচিব শাহিন কবির স্বপনকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে ধাপেরহাট ইউনিয়ন যুবদলের ২ নম্বর ওয়ার্ড সহ-সভাপতি রাকিব হাসান মিষ্টার ও সদস্য রাজু মিয়াকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতদের কোন ধরনের অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- ধাপেরহাট ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব শাহিন কবির স্বপন সংগঠন বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা ও দলের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে মর্মে যুবদল গাইবান্ধা জেলা শাখার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এমতাবস্থায় সংগঠন বিরোধী এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য আপনার পদ স্থগিত করা হলো ও আপনার বিরুদ্ধে কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে না, তা আগামী ৭ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি রাগিব হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ভুট্টোর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
