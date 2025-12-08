  2. আন্তর্জাতিক

দাবানল

অস্ট্রেলিয়ার পর ভয়াবহ অবস্থা নিউজিল্যান্ডে: দমকলকর্মীর মৃত্যু, পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানল/ ছবি : নাইন নিউজ

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দাবানল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এক দমকলকর্মী নিহত হয়েছেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের মিড নর্থ, সেন্ট্রাল কোস্ট এবং তাসমানিয়া দ্বীপরাজ্যে ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ৩৫টির বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ নিউজিল্যান্ডে টোঙ্গারিরো ন্যাশনাল পার্কের কাছে নতুন করে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ন্যাশনাল পার্কের আগুন নেভাতে পাঁচটি হেলিকপ্টার এবং বহু দমকলকর্মী কাজ করছেন। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেল পর্যন্ত ১১০ হেক্টর এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ বাড়তে থাকায় অবস্থার অবনতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়া ভয়াবহ দাবানল পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

দমকলকর্মী নিহতের ঘটনায় নিউ সাউথ ওয়েলসের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সিডনি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তরে বুলাহডেলা শহরের কাছে জরুরি সেবা দেওয়া কর্মীরা পৌঁছালে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। ৫৯ বছর বয়সি ওই দমকলকর্মী গাছের নিচে চাপা পড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এ ঘটনাকে মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করে বলেন, জরুরি সেবা কর্মীরা প্রতিদিন যে ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ঘরবাড়ি রক্ষা করেন, এই ঘটনাটি তার করুণ স্মৃতি।

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) জানিয়েছে, আগুনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে চলা ট্রেনলাইনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালকে সামনে রেখে চরম তাপদাহের কারণে এ বছর দাবানলের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বাড়বে বলে সতর্ক করে বিশেষজ্ঞরা।

সূত্র : এবিসি নিউজ/রয়টার্স

কেএম

