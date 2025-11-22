ট্রাম্পের ২৮ দফা
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে কী পাবে যুক্তরাষ্ট্র?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ২৮ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন দিক থেকে লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলই, সামরিক-অর্থনৈতিকভাবেও ব্যাপক লাভের সুযোগ রাখা হয়েছে ওয়াশিংটনের জন্য।
জেনে নেওয়া যাক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে কী কী পাবে যুক্তরাষ্ট্র?
৪ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে নিরাপত্তা আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে কূটনৈতিক মহলে ওয়াশিংটনের প্রভাব আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
১০ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে ঠিক কী প্রক্রিয়ায় বা কীভাবে এই ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
১২ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ইউক্রেনের পাইপলাইন, সংরক্ষণাগারসহ গ্যাস অবকাঠামোগুলো যৌথভাবে পুনর্নির্মাণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা করবে যুক্তরাষ্ট্র।
১৩ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া জ্বালানি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সেন্টার, আর্কটিকে রেয়ার আর্থ উত্তোলন প্রকল্পসহ পারস্পরিক উন্নয়নকেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তিতে যাবে।
১৪ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইউক্রেন পুনর্গঠন ও বিনিয়োগে ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি ডলার রুশ স্থগিত সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে। এর ৫০ শতাংশ লাভ পাবে যুক্তরাষ্ট্র।
১৫ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নিরাপত্তা বিষয়ক সব ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মার্কিন-রুশ যৌথ কর্মদল গঠন হবে।
১৭ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তার রোধসংক্রান্ত চুক্তিগুলোর মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হবে, যার মধ্যে স্টার্ট-১ রয়েছে। নিউ স্টার্ট চুক্তি আগামী ফেব্রুয়ারিতে শেষ হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমানে রাশিয়া) মধ্যে কৌশলগত আক্রমণাত্মক অস্ত্রের হ্রাস ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছিল স্টার্ট-১।
২৭ নম্বর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এই চুক্তি আইনি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করবে। বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে শান্তি পরিষদ, যার প্রধান থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। লঙ্ঘনের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
