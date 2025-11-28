  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের ভূখণ্ড দখলে রাখার দাবিতে অনড় পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
ইউক্রেনের ভূখণ্ড দখলে রাখার দাবিতে অনড় পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট করে বলেছেন, ইউক্রেনের সেনারা রাশিয়ার দাবি করা ভূখণ্ড থেকে সরে না গেলে মস্কো যুদ্ধ বন্ধ করবে না। তিনি জানান, যুদ্ধের অবসান চাইলে কিয়েভকে এসব এলাকাগুলো থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

রাশিয়া বহুদিন ধরে দাবি করছে, তারা যে সব ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড দখল করেছে—তার আইনি স্বীকৃতি কিয়েভ দিতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে ২০১৪ সালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং পূর্বাঞ্চলের দনবাস অঞ্চল, যার বেশিরভাগ এখন রুশ নিয়ন্ত্রণে।

অন্যদিকে কিয়েভ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা দনবাসের নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অংশ ছেড়ে দেবে না। ইউক্রেনের মতে, আগ্রাসনের বিনিময়ে রাশিয়াকে পুরস্কৃত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পুতিনের বক্তব্যের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া সত্যিকারের শান্তি প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞা করছে।

কিরগিজস্তানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুতিন অভিযোগ করেন, কিয়েভ শেষ ইউক্রেনীয় সৈন্য পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চায় এবং রাশিয়াও এমন লড়াইয়ের জন্য মূলত প্রস্তুত।

তিনি আবারও দাবি করেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার এখন অগ্রাধিকার রয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হবে তখনই, যখন ইউক্রেন দনবাস অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে।

পুতিন সতর্ক করে বলেন, যদি তারা না সরে, তাহলে আমরা শক্তি প্রয়োগ করেই তা অর্জন করবো।

যদিও দনবাসে রাশিয়ার ধীরগতির অগ্রগতি মানবসম্পদে বড় ধরনের ক্ষতির বিনিময়ে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ‘ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার’-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী, বর্তমান গতিতে দোনেৎস্কের বাকি অংশ দখল করতে রাশিয়ার আরও প্রায় দুই বছর লাগতে পারে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।