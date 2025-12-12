  2. বিনোদন

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
পোস্টে নবজাতকের হাতের ছবি জুড়ে দেন অভিনেতা অপূর্ব

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন অভিনেতা অপূর্ব। আজ (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি। পোস্টে নবজাতকের হাতের ছবি জুড়ে দেন এ অভিনেতা। কন্যার নাম ‘আনায়া’।

কন্যা ও মা শাম্মা দেওয়ান দুজনেই সুস্থ আছেন। অপূর্ব লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের কন্যাসন্তানের আগমন ঘটেছে। এই দুনিয়ায় তোমাকে স্বাগতম, প্রিয় আনায়া।’

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী শাম্মা দেওয়ানকে বিয়ে করেন অপূর্ব। বিয়ের চার বছর পর কন্যার জন্ম দেন শাম্মা।

২০১১ সালের ২১ ডিসেম্বর অদিতিকে বিয়ে করেন অপূর্ব। ২০২০ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। অপূর্ব ও অদিতির সংসারে আয়াশ নামের এক পুত্রসন্তান রয়েছে। এর আগে অভিনেত্রী প্রভাকে বিয়ে করেন অপূর্ব। সেই বিয়ে বেশি দিন টেকেনি।

