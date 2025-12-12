'প্রথম' চীন সফরের দল ঘোষণা করলো বিসিবি
বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের কোনো ক্রিকেট দল দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে এই প্রথম চীন সফরে যাবে।টি-টোয়েন্টি সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আজ শুক্রবার কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অনুর্ধ্ব'১৯ নারী দল।
সিরিজের পর আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব'১৯ নারী দল চীন সফরে যাবে। সেই সফরে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের দল ঘোষনা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
পাকিস্তান সিরিজের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় চীন সফরের স্কোয়াডে আছেন। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভী দাস ও জিম আফরিনকে। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ মাঠে গড়াবে চীনের হাংজুতে।
১৭, ১৯ ও ২১ ডিসেম্বর তিনটি টি–টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে তারা। সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে হাংজুতে। ২২ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন বাংলাদেশের মেয়েরা।
বাংলাদেশ নারী অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেট দল
সুমাইয়া আক্তার, আরতি মন্ডল, সাদিয়া ইসলাম, অদৃতা নওশের, মায়মুনা নাহার, রুমানা আহমেদ, সাদিয়া আক্তার, অতসী মজুমদার, জেরিন তাসনিম, লামিয়া মৃধা, অচেনা জান্নাত, সাদিয়া নুসরাত, ববি খাতুন, কুমারি শ্রাবণী। স্ট্যান্ড বাই: লিমা খাতুন, আঁখি আক্তার, রিজভি দাস, জিম আফরিন।
এসকেডি/আইএন/এমএস