কাস্পিয়ান সাগরে রুশ তেল অবকাঠামোয় ফের হামলা ইউক্রেনের

কাস্পিয়ান সাগরে রুশ তেল অবকাঠামোয় ফের হামলা ইউক্রেনের
ড্রোন দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরে অবস্থিত রাশিয়ার দুটি তেল অবকাঠামোয় হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস (এসবিইউ)-এর এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
সূত্রটি জানায়, এসবিইউর ড্রোন রাশিয়ার লুকঅয়েলের -এর মালিকানাধীন ফিলানোভস্কি ও করচাগিন তেল অবকাঠামোয় আঘাত হানে।
ফিলানোভস্কি রিগ রাশিয়ার সবচেয়ে বড় কাস্পিয়ান তেলক্ষেত্রের অংশ—চলতি সপ্তাহের শুরুতেও হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়। যুদ্ধ শুরুর পর এটি ছিল এ ধরনের প্রথম হামলা, যখন ইউক্রেন রাশিয়ার তেল ও গ্যাস উৎপাদন ব্যাহত করার অভিযান জোরদার করেছে।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সবশেষ ড্রোন হামলায় উভয় প্ল্যাটফর্মের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উৎপাদন স্থগিত করা হয়েছে।
ইউক্রেন কোথা থেকে এই হামলা চালিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়—কাস্পিয়ান সাগর ইউক্রেনের নিকটতম সীমান্ত থেকে ৭০০ কিলোমিটারেরও বেশি (৪৩৫ মাইল) দূরে।
চলতি বছরে ইউক্রেন রাশিয়ার তেল স্থাপনাগুলোতে একাধিক ড্রোন হামলা চালিয়েছে, যার উদ্দেশ্য মস্কোর যুদ্ধ অর্থায়নের সক্ষমতা দুর্বল করা।
এই হামলাগুলো বিশেষভাবে তেল শোধনাগারগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যেগুলোর অনেকই রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত।
গত মাসে ইউক্রেন তার অভিযান বিস্তৃত করে কৃষ্ণসাগর দিয়ে রুশ তেল পরিবহনকারী অনিয়ন্ত্রিত ট্যাংকারগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে। গত দুই সপ্তাহে এ ধরনের তিনটি জাহাজ ইউক্রেনীয় সামুদ্রিক ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম