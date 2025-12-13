মেসি উন্মাদনায় কলকাতার যুবভারতী রণক্ষেত্র, বাড়ল শাহরুখের নিরাপত্তা

মেসি উন্মাদনায় কলকাতার যুবভারতী রণক্ষেত্র, বাড়ল শাহরুখের নিরাপত্তা
বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে শীতের তুমুল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। আজ (১৩ ডিসেম্বর) ভোররাত থেকেই কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গেটে ভিড় জমাতে শুরু করেন হাজার হাজার মেসি অনুরাগী। একটাই উদ্দেশ্য- প্রিয় তারকাকে এক নজর দেখা। কিন্তু অনেক টাকা খরচ করে টিকিট কেটেও মাঠে ‘ফুটবলের রাজপুত্র’কে কাছ থেকে দেখার সুযোগ না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে মুহূর্তের মধ্যে যুবভারতী পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি প্রায় ৭০ ফুটের মূর্তি উন্মোচনের পর মেসি যুবভারতীতে প্রবেশ করলেও দর্শকরা তাকে সামনে থেকে দেখতে পাননি। এতে হতাশা ও রাগে ব্যারিকেড ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন বিক্ষুব্ধ অনুরাগীরা। কান্নাভেজা চোখে অনেকের অভিযোগ, কড়া নিরাপত্তা আর দূরত্বের কারণে স্বপ্নের নায়ককে দেখা অধরাই থেকে গেল।
এদিকে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) মাঝরাতে ছেলে অ্যাব্রামকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছান বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। মেসির কলকাতা সফরের অংশ হিসেবে তাকেও যুবভারতীতে দেখা যেতে পারে- এমন জল্পনা ছিল। তবে মাঠে বিশৃঙ্খলা শুরু হতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। যুবভারতীতে শাহরুখ বা অ্যাব্রামকে দেখা যায়নি।
একটি সূত্রে জানা গেছে, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগে তড়িঘড়ি কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে শাহরুখ খানকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। মেসি দর্শনের উন্মাদনায় তৈরি হওয়া এই বিশৃঙ্খলা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে আয়োজকদের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও।
