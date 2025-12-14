দিল্লিতে ভয়াবহ বায়ুদূষণ, ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে গেছে শহর

দিল্লিতে ভয়াবহ বায়ুদূষণ, ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকে গেছে শহর
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ আরও বেড়েছে। রোববার (১৪ ডিসম্বর) সকালে শহরজুড়ে ঘন ধোঁয়াশা দেখা যায়। দেশটির কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি) জানায়, সকাল ৬টায় দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪৬২, যা ‘মারাত্মক’ পর্যায়ের।
দিল্লির সব ৪০টি বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রেই একিউআই ‘মারাত্মক’ স্তরে রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিণীতে একিউআই সর্বোচ্চ ৪৯৯ রেকর্ড করা হয়। এখানে প্রধান দূষক হিসেবে ধরা পড়েছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম২.৫। জাহাঙ্গিরপুরি ও বিবেক বিহার এলাকাতেও একিউআই প্রায় ৪৯৫-এর কাছাকাছি।
ঘন ধোঁয়াশার কারণে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় দৃশ্যমানতা কমে গেছে। পূর্ব দিল্লির পাটপারগঞ্জে একিউআই ছিল ৪৮৮। সেখানে মানুষজনকে হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীরে গাড়ি চালাতে দেখা গেছে।
একিউআই হলো বায়ুদূষণের মাত্রা বোঝার একটি সূচক। সিপিসিবি জানায়, একিউআই যদি ০–৫০ হয় তবে বায়ু ভালো, আর ৪০১–৫০০ হলে তা ‘মারাত্মক’ ধরা হয়। এই পর্যায়ের বায়ু সুস্থ মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞরা এ সময় বাইরে বের হওয়া ও খোলা জায়গায় ব্যায়াম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।
ভারতে একিউআই স্কোর সর্বোচ্চ ৫০০ পর্যন্ত দেখানো হয়। এর বেশি হলেও তা ‘মারাত্মক’ হিসেবেই ধরা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্কোর ৪০০-এর ওপরে গেলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে।
পরিবেশবিদরা বলছেন, দূষণের মাত্রা খুব বেশি হলে তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায় এবং হাসপাতালে ভর্তি ও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়।
