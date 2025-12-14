কলকাতায় উদ্বোধনের পর থেকেই মেসির ভাস্কর্য নিয়ে ট্রোল

কলকাতায় উদ্বোধনের পর থেকেই মেসির ভাস্কর্য নিয়ে ট্রোল
গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে ফুটবলের তীর্থস্থান নামে পরিচিত কলকাতা শহরে পা রাখেন ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসি। তার আগমন উপলক্ষে লেক টাউনের ক্লক টাওয়ারের সামনে তৈরি করা হয়েছে ৭০ ফুটের একটি বিশালাকৃতির ভাস্কর্য।
এতদিন এই এলাকার সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল দিয়াগো ম্যারাডোনার ভাস্কর্য। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো আরেক ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসির নামও।
তবে মেসির ভাস্কর্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে ট্রোলিং। সাধারণ মানুষ হাস্যরস এবং কটাক্ষে মেতেছেন।
অনেকেই ভাস্কর্যটির আকৃতি নিয়ে হাস্যরস করছেন। অনেকেই বলছেন, এটি বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা হৃতিক রোশন বা অন্য কারও মতো দেখাচ্ছে। এছাড়া ভাস্কর্যের শৈল্পিক মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই, যা ফুটবল ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জম্ম দিয়েছে।
মেসিভক্ত সাহিল বর্মন জানান, মেসির মুখের সঙ্গে লেক টাউনের ক্লক টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাস্কর্যের কোনো মিল নেই। তবে ওটার সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যাচ্ছে হৃতিক রোশনের।
মেসির আরেক ভক্ত দ্বীপজয় দত্ত বলেন, ভাগ্যিস মেসি এই ভাস্কর্য সামনাসামনি দেখেননি। দেখলে নিজেকেই চিনতে পারতেন না। শিল্পীর উচিত ছিল একটু ভালো করে দেখে তৈরি করা।
ভাস্কর্যটি বানিয়েছেন শিল্পী মন্টি পাল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, কে কী বলছে বা কে ট্রোল করছে, সেসব আমি জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। সাধারণ মানুষের ভালো লাগলেই আমার কাজ সার্থক।
রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগেই এই ভাস্কর্যটি বসানো হয়েছে। এর উচ্চতা ৫৩ ফুট। তবে মঞ্চে বসানোর পর তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ ফুট। মন্টি পাল ছাড়া আরও ৪২ জন শিল্পীর পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এই ভাস্কর্য।
ডিডি/টিটিএন/কেএএ