জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
হেলেপড়া পাঁচতলা ভবনটি সিলগালা, নতুন ভবন নির্মাণকাজ বন্ধ

ময়মনসিংহে হেলে পড়া পাঁচতলা ভবনটি সিলগালা করেছে সিটি করপোরেশন। একইসঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য বেজমেন্টের কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গর্ত করা স্থানে মাটি ফেলে গর্ত বন্ধ করতেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে এ নির্দেশ দেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সচিব সুমনা আল মজীদ বলেন, আমরা সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কর্মকর্তারাও পরিদর্শন করেছেন। ঝুঁকি বিবেচনায় হেলে পড়া পাঁচতলা ভবনটি সিলগালা করে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য বেজমেন্টের কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গর্ত করা স্থানে মাটি ফেলে গর্ত বন্ধ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, দুই ভবন মালিককে ভবন নির্মাণের অনুমতির সবধরনের কাগজপত্র নিয়ে সিটি করপোরেশনে আসতে বলা হয়েছে। কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হেলে পড়া পাঁচতলা ভবনের বাসিন্দা ব্যবসায়ী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ২০১১ সালে আমার প্রবাসী ভাই এস. এম রিয়াজুল আমিন এ পাঁচতলা ভবনটি নির্মাণ করেন। সম্প্রতি পাশের জায়গায় গ্রিন ডেভেলপমেন্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠান বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করে। কিন্তু পাশে জায়গা না রেখে নিয়ম অমান্য করে গর্ত খুঁড়ে বেজমেন্টে কাজ করার কারণে আমাদের পাঁচতলা ভবনটি হেলে পড়ে ভবনের দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়।

ফায়ার সার্ভিস ময়মনসিংহ সদর স্টেশন অফিসার মো. জুলহাস উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হেলে পড়া ভবনটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এসময় গেট তালাবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা না ছেড়ে নতুন ভবনের বেজমেন্টে কাজ করায় পাশের ভবনে ফাটল দেখা দেওয়াসহ হেলে পড়ার ঘটনা ঘটে।

এর আগে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরীর গোলকিবাড়ি বাইলেন এলাকায় ইংল্যান্ড প্রবাসী এস. এম রিয়াজুল আমিনের মালিকানাধীন পাঁচতলা ভবনের পাশে ডেভেলপ কোম্পানি ১৫তলা ভবনের বেজমেন্টে কাজ চলছিল। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভবনটির নিচ তলায় ফাটল দেখা দেয়। ফাটল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবনটি হেলতে শুরু করলে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন এসে ভবনের সামনে ভিড় জমান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আবাসিক ভবনের সব বাসিন্দাদের সরিয়ে দেয়।

