বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৮০ শতাংশে কাঁটাতার বসিয়েছে ভারত

বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৮০ শতাংশে কাঁটাতার বসিয়েছে ভারত
বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রায় ৮০ শতাংশ অংশে কাঁটাতারের বেড়া বসিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এ তথ্য জানান দেশটির স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।
ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪ হাজার ৯৬ দশমিক ৭০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩ হাজার ২৩৯ দশমিক ৯২ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে, যা মোট সীমান্তের ৭৯ দশমিক ৮ শতাংশ। এখনো ৮৫৬ দশমিক ৭৭৮ কিলোমিটার বা ২০ দশমিক ৯২ শতাংশ সীমান্তে বেড়া বসানো হয়নি।
অন্যদিকে, লোকসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের লিখিত উত্তরে জানানো হয়, মোট ২ হাজার ২৮৯ দশমিক ৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে ২ হাজার ১৩৫ দশমিক ১৩৬ কিলোমিটারে বেড়া বসানো শেষ হয়েছে, যা মোট সীমান্তের ৯৩ দশমিক ২৫ শতাংশ। বাকি ১৫৪ দশমিক ৫২৪ কিলোমিটার বা ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ সীমান্ত এখনো বেড়ার বাইরে।
এছাড়া ভারত-মিয়ানমার সীমান্তেও কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে জানানো হয়। প্রায় ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সীমান্তের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৯ দশমিক ২১৪ কিলোমিটারে বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদারের কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদ সদস্য জগদীশ চন্দ্র বার্মা বসুনিয়া ও শর্মিলা সরকারের প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দেন। তারা সীমান্তের কোন অংশে এখনো বেড়া নির্মাণ করা হয়নি, তার দৈর্ঘ্য ও শতকরা হিসাব জানতে চেয়েছিলেন।
মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ভারতের মোট স্থলসীমান্তের দৈর্ঘ্য ১৫ হাজার ১০৬ দশমিক ৭ কিলোমিটার ও দ্বীপাঞ্চলসহ উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য ৭ হাজার ৫১৬ দশমিক ৬ কিলোমিটার।
ভারত স্থলপথে সাতটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাট হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখাও (লাইন অব কন্ট্রোল) অন্তর্ভুক্ত।
উত্তর ও উত্তর-পূর্বে লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সংবেদনশীল সীমান্ত রয়েছে, যা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) দ্বারা চিহ্নিত। এছাড়া উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম হয়ে নেপালের সঙ্গে ভারতের একটি উন্মুক্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সীমান্ত রয়েছে, যেখানে মানুষের অবাধ চলাচল অনুমোদিত।
পূর্বদিকে ভারত ভুটান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। ভুটানের সঙ্গে সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ভারতের একটি শান্তিপূর্ণ ও কৌশলগত সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ স্থলসীমান্ত, যা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যকে স্পর্শ করেছে। আরও পূর্বে মিয়ানমারের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের সীমান্ত রয়েছে। এছাড়া ওয়াখান করিডোর অঞ্চল দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের একটি ছোট সীমান্তও রয়েছে।
স্থল সীমান্তের পাশাপাশি ভারতের সামুদ্রিক সীমান্ত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পক প্রণালি দ্বারা ও আরব সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মালদ্বীপের সঙ্গেও রয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
