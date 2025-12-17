প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণের বরাদ্দ চারগুণ বাড়ালো সরকার

প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণের বরাদ্দ চারগুণ বাড়ালো সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ব্যাংকিং পর্যায়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রবাসীদের জন্য অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়া সুদের হার ১ শতাংশ কমানো হয়েছে।
তিনি বলেন, যদিও এই সুদের হার কমানোর বিষয়টি শুনতে কম মনে হতে পারে, তবে যদি এটা ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তবে তা অনেক বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে গতবছর ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার। মূলত বিদেশফেরত প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণ দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে এ বরাদ্দ চারগুণ বাড়িয়ে ২ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।
