রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে শাহবাগে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ

রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে শাহবাগে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে উত্তেজিত ছাত্র-জনতা শাহবাগ মোড়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ১১টার দিকে শাহবাগ মোড়ে এমন দৃশ্য দেখা যায়। এ সময় চারদিকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ছাত্র-জনতা ‘ইনকিলাব ইনকিলাব-জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘নারায়ে তাকবির-আল্লাহু আকবার’, ‘তুমি কে আমি কে-হাদি হাদি’, ‘শহীদ হাদির রক্ত-রক্ত-বৃথা যেতে দেব না’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন হাদি।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।
এমএইচএ/জেএইচ