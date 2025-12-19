ঢামেক তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সমিতির সভাপতি আলী সম্পাদক রুহুল
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে আলী আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রুহুল আমিন নির্বাচিত হয়েছেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে ২১ পদে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. আব্দুর রহমান নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন।
এর আগে বুধবার সকাল ১০ টায় ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে বিকেল চারটায় শেষ হয়। সভাপতি পদে ১৮৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আলী আহমেদ, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম আব্দুল বাকি (শিশির) ১২২ ভোট পেয়েছেন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন জয়দেব চন্দ্র দাস, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রফিকুল ইসলাম ১৩৬ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে ১৬৮ ভোট পেয়ে সেলিম রেজা, ১৬৩ ভোট পেয়ে রফিকুল ইসলাম ও ১৬৫ ভোটে পেয়ে কাউসার উদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন।
সাধারণ সম্পাদক পদে ১৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন রুহুল আমিন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১৩৮ ভোট। সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ১৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আসলাম ফকির, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াজ উদ্দিন পেয়েছেন ১৩০ ভোট। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ১৫০ ভোট পেয়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন ও ১৯৭ ভোট পেয়ে ইউসুফ আলী নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সাইদুর রহমান সিদ্দিকী (সাঈদ)। অর্থ সম্পাদক পদে সাইফুল ইসলাম ১৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রচার সম্পাদক পদে ১৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন গৌতম তরফদার। দপ্তর সম্পাদক পদে ১৫৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন হাফিজুর রহমান। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৯১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইসমাইল হোসেন।
নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে ২৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে আমেনা বেগম। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদে ১৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন দেলোয়ার হোসেন। সহ-সাংগঠনিক পদে ১৫৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন রফিকুল ইসলাম।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে জাহিদুল ইসলাম ১৭৫ ভোট, নুরে আলম হিমেল ১৫৭ ভোট, তাজুল ইসলাম ১৪৪ ভোট ও বিএম ওমর ফারুক ১২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
