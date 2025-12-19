ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না : ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না : ট্রাম্প
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন তিনি।
টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এনবিসি নিউজকে ট্রাম্প বলেন, আমি এটা নাকচ করছি না, না। তিনি আরও জানান, ভেনেজুয়েলার জলসীমার কাছে আরও তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করা হবে।
সাক্ষাৎকারে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমি এ নিয়ে আলোচনা করি না। তবে বার বার প্রশ্নের মুখে তিনি নিশ্চিত করেন, যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না ও আরও তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করা হবে।
সময়সূচি জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, এটা নির্ভর করে। তারা যদি এভাবে বোকামি করে চলতে থাকে, তাহলে তারা আমাদের কোনও একটি বন্দরে নোঙর করবে।
মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা তার চূড়ান্ত লক্ষ্য কি না, এমন প্রশ্নেরও সরাসরি জবাব দেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, তিনি (মাদুরো) ঠিক জানেন, আমি কী চাই। সবার চেয়ে ভালো তিনিই জানেন।
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাকচ না করার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। রিপাবলিকান পার্টির যুদ্ধপ্রবণ অংশ থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছেন ট্রাম্প। ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি সংঘাত থেকে দূরে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
নির্বাচনে জয়ের পর দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি নতুন করে যুদ্ধ শুরু করবেন না, বরং যুদ্ধ থামাবেন।
এর আগে, মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ভেনেজুয়েলায় যাতায়াতকারী তেলবাহী বিভিন্ন ট্যাংকারের বিরুদ্ধে ‘অবরোধ’ আরোপের নির্দেশ দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মাধ্যমে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর চাপ বৃদ্ধি করেন তিনি। এছাড়া সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার কাছাকাছি এলাকা থেকে আটক করা একটি তেলবাহী ট্যাংকারও জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে উত্তেজনা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন সামরিক বাহিনী ভেনেজুয়েলার উপকূলে ২৮টি নৌযানে হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন।
সূত্র: এনবিসি নিউজ
এসএএইচ