উত্তেজনার মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা

উত্তেজনার মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শনে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা
বাংলাদেশে চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্তে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) আসাম রাইফেলস ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই পরিদর্শনে অংশ নেন।
‘সন্ত্রাসী’র গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু ও ভারতের সেভেন সিস্টার্স হিসেবে পরিচিত পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর সাম্প্রতিক বক্তব্যের পর এই পরিদর্শন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা সীমান্তে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা ও প্রস্তুতির বিষয়টি আরও গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার বেলোনিয়া মহকুমায় এই পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সীমান্ত এলাকার সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘেরা হয়নি।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর সি তিওয়ারি অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বেলোনিয়ার একটি সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন করেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এই অংশে বাহিনীগুলোর অভিযানমূলক প্রস্তুতি ও সতর্কতার অবস্থা পর্যালোচনা করা।
পরিদর্শনকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল তিওয়ারি সামনের সারিতে দায়িত্ব পালনরত সেনা সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও ভারতীয় সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস ও বিএসএফের সদস্যদের বাড়তি সতর্কতা ও পেশাদারিত্বের জন্য প্রশংসা করেন।
পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাসদস্যদের দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রস্তুতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেনা কমান্ডার।
সূত্র: ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (ইউএনআই)
