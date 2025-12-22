মস্কোয় গাড়িবোমা হামলায় রুশ জেনারেল নিহত

মস্কোয় গাড়িবোমা হামলায় রুশ জেনারেল নিহত
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গাড়িবোমা হামলার ঘটনায় এক জেনারেল নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার (২২ নভেম্বর) মস্কোর দক্ষিণাঞ্চলে নিহত হন তিনি। রাশিয়ার তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তারা সন্দেহ করছেন যে এই হামলার পেছনে ইউক্রেনের স্পেশাল সার্ভিসের হাত থাকতে পারে। খবর বিবিসির।
রাশিয়ার তদন্ত কমিটি জানিয়েছে যে, সোমবার সকালে একটি গাড়ির নিচে রাখা একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিল সারভারভ মারা গেছেন।
কমিটি আরও জানিয়েছে, ৫৬ বছর বয়সী সারভারভ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান ছিলেন। তবে তাকে হত্যার পেছনে ইউক্রেনকে সন্দেহ করা হলেও কিয়েভ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার হামলা চালায় রাশিয়া। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত রাজধানী মস্কোতে অনেক সামরিক কর্মকর্তাই হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন।
এর আগে গত এপ্রিলে গাড়িবোমা হামলায় নিহত হন জেনারেল ইয়ারোস্লাভ মোসকালিক। এছাড়া গত বছরের ডিসেম্বরে স্কুটারে লুকিয়ে রাখা একটি ডিভাইসে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে জেনারেল ইগোর কিরিলোভ নিহত হন।
পরবর্তীতে ইউক্রেনের একটি সূত্র বিবিসিকে জানায় কিরিলোভ ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিসের হাতে নিহত হয়েছেন। তবে এই ঘটনার দায় স্বীকার বা প্রত্যাখ্যান কোনো কিছুই করেনি ইউক্রেন।
টিটিএন