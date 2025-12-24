  2. আন্তর্জাতিক

শিকাগোতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন আটকালো সুপ্রিম কোর্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শিকাগো এলাকায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের উদ্যোগ আটকে দিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী অভিযানে সেনা ব্যবহারের চেষ্টা বড় ধাক্কা খেলো।

মঙ্গলবার আদালত বিচার বিভাগের সেই আবেদন নাকচ করে দেয়, যেখানে ট্রাম্প প্রশাসন শিকাগোতে শত শত ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েনের অনুমতি চাইছিল। এর আগে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সরকার ও স্থানীয় নেতারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ট্রাম্প প্রশাসন প্রমাণ করতে পারেনি যে সেনা ছাড়া আইন কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই ফেডারেল সেনা মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা আদালত গ্রহণ করেনি।

এই মামলায় আদালত উল্লেখ করেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে আইন প্রয়োগের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো বৈধ ভিত্তি দেখাতে পারেনি সরকার।

শিকাগোর উপকণ্ঠে একটি অভিবাসন দপ্তরের সামনে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ চলছিল। গত সপ্তাহে সেখানে ২১ জন বিক্ষোভকারী গ্রেফতার হন এবং কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তবে এসব ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থা নেয়।

এই রায়ের ফলে ট্রাম্পের সেই দাবি দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেখানে তিনি বলেছিলেন—ডেমোক্র্যাট-শাসিত শহরগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ।

তবে আদালতের তিন রক্ষণশীল বিচারপতি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। আরেক বিচারপতি বলেন, ভবিষ্যতে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টকে সেনা মোতায়েনের কিছু সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

এই রায় চূড়ান্ত না হলেও, অন্যান্য শহরে সেনা মোতায়েন সংক্রান্ত মামলায় এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

