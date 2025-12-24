মস্কোতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাতে মস্কোকে লক্ষ্য করে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার পর টুলা অঞ্চলের বাণিজ্যিক এলাকায় আগুন ধরে গেছে। বুধবার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর রয়টার্সের।
মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে বলেছেন, মস্কোকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।
তিনি বলেছেন, ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ যেখানে পড়েছে সেখানে জরুরি পরিষেবা পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর দেননি।
রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামে জানিয়েছে, রাজধানীতে চারটি প্রধান বিমানবন্দরের মধ্যে দুটিতে সীমিত পরিসরে সেবা দেওয়া হচ্ছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট রাতভর ১৭২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে। যার প্রায় অর্ধেকই ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে।
টেলিগ্রামে টুলা অঞ্চলের গভর্নর দিমিত্রি মিলায়েভ বলেছেন, একটি বিধ্বস্ত ইউক্রেনীয় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে ওই অঞ্চলের একটি শিল্প এলাকায় আগুন লেগে গেছে।
তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি। তিনি বলেন, রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো এই অঞ্চলে ১২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে।
ইউক্রেন রাশিয়ার গভীরে ড্রোন হামলা আরও বাড়িয়েছে। রাশিয়ার অব্যাহত হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে সামরিক, জ্বালানি এবং সরবরাহ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।
টিটিএন