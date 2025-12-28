১৩ হাজারের বেশি বিদেশিকে ফেরত পাঠালো সৌদি আরব
সৌদি আরব এক সপ্তাহে ১৩ হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিককে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
১৮ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো অভিযানে আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত আইন ভঙ্গের দায়ে মোট ১৮ হাজার ৮৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ১১ হাজার ৯৯১ জন আবাসন আইন, ৩ হাজার ৮০৮ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন এবং ৩ হাজার ৭৮ জন শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছিলেন।
মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে ১৩ হাজার ২৪১ জনকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আরও ২০ হাজার ৩৭৮ জনকে ভ্রমণ নথি সংগ্রহের জন্য নিজ নিজ দেশের দূতাবাসে পাঠানো হয়েছে এবং ৪ হাজার ৪৬৫ জনকে দেশত্যাগের প্রস্তুতির জন্য প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে।
এছাড়া অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের সময় ১ হাজার ৩১২ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ ইথিওপিয়ার নাগরিক এবং ৪৪ শতাংশ ইয়েমেনের নাগরিক। অবৈধভাবে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করার সময় আরও ৪৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় বা চাকরি দেওয়ার অভিযোগে ১৪ জনকেও আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।
বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার ৯৩৭ জন প্রবাসী আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে জানিয়েছে, অবৈধ প্রবেশ বা অবস্থানে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ ১৫ বছর কারাদণ্ড ও ১০ লাখ সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম