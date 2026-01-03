  2. আন্তর্জাতিক

বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি

টেসলাকে টপকে শীর্ষে চীনা বিওয়াইডি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
চীনের বিওয়াইডি বৈদ্যুতিক গাড়ি/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

বিশ্বব্যাপী বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রিতে ২০২৫ সালে মার্কিন কোম্পানি টেসলাকে পেছনে ফেলে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিওয়াইডি।

নতুন বছরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বিওয়াইডি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তারা মোট ২২ লাখ ৬০ হাজার সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি করেছে যা আগের বছরের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে টেসলা জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তারা ১৬ লাখ ৪০ হাজার গাড়ি সরবরাহ করেছে। তবে এই পরিসংখ্যান টেসলার জন্য টানা দ্বিতীয় বছরের মতো বার্ষিক বিক্রি হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০২৪ সালের তুলনায় তাদের বিক্রি কমেছে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ।

২০২৪ সালের শেষভাগে টেসলার গাড়ি সরবরাহ ছিল ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৫৭০টি। একই মাসের তুলনায় ২০২৫ সালে এই সংখ্যা প্রায় ১৬ শতাংশ কমে যায়। সারা বছরে টেসলার মোট গাড়ি উৎপাদনও ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৫০ হাজারে।

গাড়ি বিক্রি হ্রাসের কারণে ২০২৫ সালে টেসলার শেয়ারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতাদের তীব্র প্রতিযোগিতা এবং টেসলা প্রধান ইলন মাস্কের বিতর্কিত রাজনৈতিক মন্তব্য ঘিরে সৃষ্ট নেতিবাচক ভাবমূর্তি।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

কেএম

