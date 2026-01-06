মার্কিন আদালতে নিজেকে ‘নির্দোষ’ দাবি মাদুরোর
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী (ফার্স্ট লেডি) সিলিয়া ফ্লোরেসকে বন্দি করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার পর সোমবার (৫ জানুয়ারি) আদালতে তোলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের আনা একাধিক অস্ত্র ও মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে নিজেকে ‘নির্দোষ’ বলে দাবি করেছেন নিকোলাস মাদুরো।
বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের মার্কিন বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টাইনের আদালতে হাজির হয়ে মাদুরো বলেন, ‘আমি নির্দোষ। এখানে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোনোটিতেই আমি দোষী নই।’ একইভাবে ফ্লোরেসও আদালতকে জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।
বিচারক হেলারস্টাইন তাদের কনস্যুলার সহায়তা পাওয়ার অধিকারের কথা জানালে দুজনই কনস্যুলার সাক্ষাৎ চান। আপাতত কেউই জামিনের আবেদন করেননি।
মাদুরোর বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ আনা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে কয়েক দশক ধরে চলা একটি তথাকথিত মাদক- সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেওয়া। এর লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ কোকেন পাচার। মার্কিন প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, মাদুরো সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে বড় পরিসরে মাদক পাচারে সহায়তা করেছেন।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতভর পরিচালিত এক মার্কিন সামরিক অভিযানে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে নিউইয়র্কে নেওয়ার পর এসব অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে তারা ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল ডিটেনশন কেন্দ্রে আটক রয়েছেন।
আদালতে মাদুরো বলেছেন, আমাকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আমার বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। পরে তিনি দাবি করেন যে যুক্তরাষ্ট্র তাকে অপহরণ করেছে।
মাদুরো আটক হওয়ার পর ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে তাৎক্ষণিকভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দেয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রয়োজনে মার্কিন সেনা মোতায়েনসহ আপাতত ভেনেজুয়েলার ওপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
বিচারক হেলারস্টাইন মাদুরোর পরবর্তী শুনানির তারিখ ১৭ মার্চ নির্ধারণ করেছেন। অন্যদিকে সিলিয়া ফ্লোরেসের পক্ষে লড়ছেন হিউস্টনভিত্তিক আইনজীবী ও সাবেক মার্কিন বিচার বিভাগীয় কৌঁসুলি মার্ক ডনেলি।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
কেএম