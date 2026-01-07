ফ্যান্টাসি অ্যাকশনের ধামাকা নিয়ে ফেব্রুয়ারিতেই আসছেন সুরিয়া

ফ্যান্টাসি অ্যাকশনের ধামাকা নিয়ে ফেব্রুয়ারিতেই আসছেন সুরিয়া
দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় তারকা সুরিয়া এবার দর্শকদের সামনে আসতে যাচ্ছেন ফ্যান্টাসি অ্যাকশনধর্মী নতুন ছবি ‘কারুপ্পু’ নিয়ে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা ও অভিনেতা আর জে বালাজি। সুরিয়ার বিপরীতে এতে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ত্রিশা কৃষ্ণন।
দীর্ঘদিন ধরে মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ায় ছবিটি নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। এবার শোনা যাচ্ছে, অবশেষে মুক্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে।
ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্মাতারা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘কারুপ্পু’ মুক্তির পরিকল্পনা করছেন। জানা গেছে, সুরিয়া নিজেও ছবিটি দ্রুত মুক্তি দিতে আগ্রহী। যাতে তার আসন্ন অন্যান্য প্রজেক্টের মুক্তির সময়সূচি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো যায়।
একই সঙ্গে জানা যাচ্ছে, ভেঙ্কি আটলুরি পরিচালিত সুরিয়ার আরেকটি ছবি ‘সুরিয়া ছেচল্লিশ’ মুক্তি পেতে পারে আগামী মে মাসে। পাশাপাশি পুলিশ অ্যাকশন কমেডিধর্মী ‘সুরিয়া সাতচল্লিশ’ মুক্তির লক্ষ্য রাখা হয়েছে আয়ুধা পূজার সময়। তবে ‘কারুপ্পু’র মুক্তি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।
‘কারুপ্পু’ ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে এক আইনজীবীকে ঘিরে। তিনি সমাজের নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে এক দেবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত হন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন তিনি। ছবিটি মূলত ফ্যান্টাসি ও সামাজিক বার্তানির্ভর অ্যাকশন ঘরানার।
গত বছর দীপাবলিতে মুক্তির কথা থাকলেও পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ শেষ না হওয়ায় ছবিটি পিছিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘদিন কোনো নির্দিষ্ট মুক্তির তারিখ জানানো হয়নি।
সুরিয়া ও ত্রিশা এতে জুটি হয়েছেন। এছাড়াও ছবিতে অভিনয় করেছেন ইন্দ্রান্স, নাট্টি সুব্রমানিয়াম, স্বাসিকা, শিবাদা, অনাঘা মায়া রবি, সুপ্রিত রেড্ডি, যোগী বাবুসহ আরও অনেকে। ছবিতে বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে নির্মাতা আর জে বালাজিকেও।
এলআইএ