জাপান সাগরের দিকে উ. কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

জাপান সাগরের দিকে উ. কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ
জাপান সাগরের দিকে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। টোকিওর পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফও বলেছেন যে, তারা সিউলের পূর্ব সাগরের দিকে একটি প্রজেক্টাইল শনাক্ত করেছে। খবর এএফপির।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, তারা দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে এবং এরই মধ্যে এগুলো ভূপাতিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে জাপানি সংবাদ সংস্থা জিজি প্রেস জানিয়েছে, দুটি ক্ষেপণাস্ত্র জাপানের অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে পড়েছে।
চলতি মাসে এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালালো পিয়ংইয়ং। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের চীনে শীর্ষ সম্মেলনে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেই নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালালো পিয়ংইয়ং।
গত কয়েক বছরে ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা বাড়িয়েছে উত্তর কোরিয়া। পিয়ংইয়ং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষমতাসীন দলের একটি ঐতিহাসিক কংগ্রেসেরও আয়োজন করতে চলেছে, যা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো হচ্ছে।
টিটিএন