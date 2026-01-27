  2. আন্তর্জাতিক

অখিলেশ যাদব

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হতে যাচ্ছে বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হতে যাচ্ছে বিজেপি
উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব

পশ্চিমবঙ্গে এবার বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হতে যাচ্ছে বিজেপি। এমন মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। এছাড়াও বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনাও করেছেন তিনি।

পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন অখিলেশ যাদব। কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রেখেই এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অখিলেশ যাদব বলেন, নির্বাচন কমিশনের মতো সংবিধানিক সংস্থার কাছ থেকে মানুষ নিরপেক্ষতা আশা করেন। কোথাও কোনো অভিযোগ এলে তার তদন্ত করতে হবে কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে ভোট কাটার অদ্ভুত পদ্ধতি নিতে চাইছে তারা। এসব জায়গায় বিজেপি হারতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এরপরেই অখিলেশ যাদব বলেন, ঘৃণা ছড়ানো ও বিভেদ তৈরি করা মানুষরা জানেন না যে, পশ্চিমবঙ্গ কোনো রাজনৈতিক স্থান নয়, এটা সাংস্কৃতিক স্থান। এটি সেই জায়গা যেখান থেকে প্রেম এবং মানবতার বার্তা প্রচারিত হয়েছিল। তাই এখানে হিংসার রাজনীতি পরাস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবারো মমতা ব্যানার্জী হবেন বলেও দাবি করেন অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, দিদির কাছে ইডি হেরেছে এবং পেইনড্রাইভের দুঃখ থেকে এখনো বিজেপি বেরুতে পারেনি। দিদি ইডিকে হারিয়েছেন, আমার মনে হয় বিপক্ষের সঙ্গে বিশেষ করে দিদির বিরুদ্ধে বিজেপির মনবাসনা পূর্ণ হবে না। এখানে বিজেপি হারবে। সবাই জানে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি হারতে চলছে। কিন্তু তারা একটা সম্মানজনক হার চাইছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে অখিলেশ যাদবের। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সচিবালয় নবান্নে এক বিশেষ বৈঠক করার কথা রয়েছে তার। অখিলেশ যাদবের কলকাতা সফর মূলত তার পারিবারিক সফর তবে পারিবারিক সফর হলেও রাজনীতির ময়দানে তা তাৎপর্যপূর্ণ।

ডিডি/টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।