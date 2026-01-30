ইরানে হামলা চালাতে আকাবা উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন

ইরানে হামলা চালাতে আকাবা উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন
ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের আশঙ্কা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ইলাতের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত আকাবা উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ক্যান এ তথ্য জানিয়েছে।
এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে সামরিক ও নিরাপত্তা সমন্বয়ের অংশ। এর আওতায় নৌবাহিনীর মোতায়েন জোরদার করা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির মাত্রা বাড়ানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরান ইস্যুতে সামনের সময়গুলোতে ‘নির্ণায়ক পদক্ষেপ’ নেওয়া হতে পারে—এমন মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে এর প্রভাব পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ক্যান জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন-এমন সম্ভাবনায় ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সতর্কতার মাত্রা বাড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে তেল আবিবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন বৈঠকেও ইরান ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়। এতে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতেও অনুরূপ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যান।
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সমাবেশ জোরদার হওয়ার মধ্যে ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, দেশটির সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল শ্লোমি বাইন্ডার গত সপ্তাহে গোপনে ওয়াশিংটন সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ইসরায়েলি হামলা সংক্রান্ত ‘সংবেদনশীল বিষয়’ নিয়ে আলোচনা করেন।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুনে ইসরায়েল ইরানের ওপর বড় ধরনের হামলা চালায়। এর পর যুক্তরাষ্ট্রও ১২ দিনের সংঘাতে অংশ নিয়ে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা হামলা করে। ওই সংঘাতের পর থেকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কেএম