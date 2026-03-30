আমিরাতে মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে হামলার দাবি ইরানের
ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ড্রোন ব্যবহার করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত মার্কিন সেনা অবস্থান ও রাডার স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়, সোমবার ভোররাত পর্যন্ত চালানো এই অভিযানে মূলত এমন স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যেগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধ ড্রোন শনাক্ত ও ট্র্যাক করার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি, যেখানে মার্কিন সেনারা অবস্থান করছে, সেসব জায়গাও হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল।
ইরানি বাহিনী দাবি করেছে, তাদের ধ্বংসাত্মক ড্রোন এই অভিযানে মার্কিন সেনাদের ঘাঁটিতেও আঘাত হেনেছে।
এই হামলা বৃহত্তর সংঘাতের অংশ, যা শুরু হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানোর পর। ইরান বলছে, তাদের শীর্ষ নেতাসহ সামরিক কমান্ডার ও বেসামরিকদের হত্যার পর এই সংঘাত শুরু হয়।
তেহরানের দাবি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে।
এর জবাবে ইরান ধারাবাহিকভাবে পাল্টা হামলা চালিয়ে আসছে—মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলি অবস্থান লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: তাসনিম নিউজ
