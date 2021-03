যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর তাণ্ডবে নিহত ৫, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন বহু এলাকা

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য আলাবামায় একরাতেই আঘাত হেনেছে একঝাঁক টর্নেডো। এতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত পাঁচজন। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেখানকার বেশ কিছু এলাকা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, টর্নেডোর তাণ্ডবে বাতাসে বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ উড়ে বেড়াচ্ছে, গাছপালা উপড়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য বাড়িঘর।

আলাবামার গভর্নর কে আইভি টুইটারে বলেছেন, আমি এসব টর্নেডোর গতিপথে থাকা সবাইকে উচ্চসতর্ক অবস্থায় থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক্যালহাউন কাউন্টির করোনার (শবপরীক্ষক) প্যাট ব্রাউন জানিয়েছেন, ওহাচি শহরে একই পরিবারের তিন সদস্য মারা গেছেন। তারা টর্নেডোর সময় একটি কাঠের কাঠামোর নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই শহরেই চলমান ঘরের (মোবাইল হোম) মধ্যে আরেকজন প্রাণ হারিয়েছেন।

এছাড়া, ওয়েলিংটনে টর্নেডোর আঘাতে মারা গেছেন আরও একজন।

স্থানীয় শেরিফ অফিস জানিয়েছে, টর্নেডোগুলোর আঘাতে ক্যালহাউনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

