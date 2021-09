যেভাবে সাপ ধরতে হয় না!

অনেকেই মনে করেন, সাপ ধরা বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক কাজ। এরপরও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিষধর সাপ ধরার কাজ করছেন বহু মানুষ। তাদের সাহসিকতার দৃশ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায়ই চোখে পড়ে। তবে এবার ভাইরাল হয়েছে এমন একটি ভিডিও, যা দেখে নিশ্চিত মনে হবে, সাপ এভাবে ধরতে হয় না, বিশেষ করে তা যদি হয় ১৪ ফুট লম্বা কিং কোবরা!

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, এক লোক লম্বা একটি সাপের লেজ ধরে বাথরুমের ভেতর থেকে বাইরে আনার চেষ্টা করছেন। এসময় শুধু সাপটির লেজের অংশটাই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকা সেটি ফণা তুলে তেড়ে আসে লেজ ধরে রাখা ব্যক্তির দিকে।

প্রায় কোমর সমান মাথা তুলে দাঁড়ানো কিং কোবরার ছোবল থেকে বাঁচতে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দূরে সরে যান ওই ব্যক্তি। ভয়ে হাতের লাঠিটাও ছিটকে পড়ে তার কাছ থেকে। সৌভাগ্যবশত সময়মতো সরে যেতে পারায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি।

How not to rescue a snake. Especially if it’s a king cobra. Via @judedavid21 pic.twitter.com/yDJ5bLevQf