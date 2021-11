মালালার বিয়ে মানতে পারছেন না তসলিমা

বিয়ে করেছেন শান্তিতে সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী ও নারীশিক্ষা অধিকারকর্মী মালালা ইউসুফজাই। যুক্তরাজ্যের বাড়িতে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্য দিয়ে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন এ পাকিস্তানি তরুণী। মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) টুইটারে নিজের বিয়ের কথা জানান মালালা। সেই টুইটে স্বামী ও মা-বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

টুইটারে উচ্ছ্বসিত মালালা লিখেছেন, আজ আমার জীবনের মহামূল্যবান একটি দিন। আসার ও আমি সারাজীবনের জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছি। আমরা বার্মিংহামের বাড়িতে বিয়ের ছোটখাটো আয়োজন করেছিলাম। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সামনের পথটুকু একসঙ্গে চলতে অধীর হয়ে রয়েছি।

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

অল্প বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে আসা মালালা ইউসুফজাইয়ের নতুন জীবন শুরু হওয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু তার এই বিয়ে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। মালালার বিয়ে নিয়ে বুধবার (১০ নভেম্বর) সকাল থেকে একের পর এক টুইট করছেন তিনি।

Quite shocked to learn Malala married a Pakistani guy. She is only 24. I thought she went to Oxford university for study, she would fall in love with a handsome progressive English man at Oxford and then think of marrying not before the age of 30. But.. — taslima nasreen (@taslimanasreen) November 9, 2021

এক টুইটে তসলিমা বলেছেন, মালালা পাকিস্তানি ছেলেকে বিয়ে করেছেন জেনে খুব অবাক হয়েছি। তার বয়স মাত্র ২৪। আমি ভেবেছিলাম তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে গেছেন, সেখানে কোনো সুদর্শন প্রগতিশীল ইংরেজ পুরুষের প্রেমে পড়বেন এবং ৩০ বছর বয়সের আগে বিয়ের কথা ভাববেন না। কিন্তু...

Some misogynist talibans are happy with Malala because she married a Muslim, a Pakistani and she married when she is very young. — taslima nasreen (@taslimanasreen) November 10, 2021

আরেক টুইটে আলোচিত এ লেখিকার দাবি, কিছু ‘নারীবিদ্বেষী তালেবান’ মালালার বিয়েতে খুশি। কারণ তিনি ‘খুব অল্প বয়সে’ একজন পাকিস্তানি মুসলিমকে বিয়ে করেছেন।

নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার আগে বিয়ে করা উচিত নয় মন্তব্য করে এদিন আরও একটি টুইট করেছেন তসলিমা নাসরিন। যদিও সেই টুইটে মালালার নাম উল্লেখ ছিল না।

