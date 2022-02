আমজনতার প্রাপ্তি শূন্য: মোদী সরকারের বাজেটের সমালোচনায় বিরোধীরা

ভারতের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার টানা দেড় ঘণ্টার বাজেট ভাষণে উত্তর মেলেনি অনেক প্রশ্নের। বিরোধীদের অভিযোগ, এই বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি পুরোপুরি শূন্য। নেই সঠিক দিশাও। এ নিয়ে মোদী সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জীর মতো নেতারা।

নির্মলা সীতারমনের বাজেট ঘোষণা শেষ হওয়ার পরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। টুইটারে এ বাজেটকে ‘শূন্য, ফাঁপা’ বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

BUDGET HAS ZERO FOR COMMON PEOPLE, WHO ARE GETTING CRUSHED BY UNEMPLOYMENT & INFLATION. GOVT IS LOST IN BIG WORDS SIGNIFYING NOTHING - A PEGASUS SPIN BUDGET

মমতার মতে, এ বাজেটে বেকারত্ব আর মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট সাধারণ মানুষের জন্য কিছু নেই। সরকারের বড় বড় কথা পুরোটাই অন্তঃসারশূন্য। তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, এই বাজেট মূলত পেগাসাস কেলেঙ্কারি থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা।

একই বক্তব্য রাহুল গান্ধীরও। মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের চতুর্থ বাজেটকে ‘শূন্য’ উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেছেন, এতে বেতনভুক্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, বঞ্চিত, তরুণ প্রজন্ম, কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু নেই।

কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের মতে, এবারের বাজেট অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাজেট ঘোষণায় গ্রামীণ কর্মসংস্থান, প্রতিরক্ষা বা জনসাধারণের জন্য জরুরি অন্য কোনো বিষয়ে অগ্রাধিকারের উল্লেখ নেই।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য ডেরেক ও ব্রায়েন অভিযোগ করেছেন, কৃষক, মধ্যবিত্ত, দিনমজুর, বেকারদের কথা মোটেও ভাবেনি মোদী সরকার। তাই এবারের বাজেটে তাদের জন্য কোনো ঘোষণা নেই।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ভারতের সাধারণ মানুষের জন্য আদতেই কিছুটা হতাশার। আশা করা হয়েছিল, করোনা সংকটের কারণে আয়করে ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। যদিও করপোরেট করে ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থানের বড় লক্ষ্যও ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারমন। আগামী পাঁচ বছরে ৬০ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে বাজেটে।

Extremely disappointing, a damp squib! There seems to be absolutely nothing in this Budget. It's an astonishingly disappointing Budget. When you listen to the speech, no mention of MGNREGA, of Defence, of any other urgent priorities facing the public: Congress MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/9g2cg6nz0T